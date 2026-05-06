Dafür, dass sich Pflegenahversorgerin Silvia Fellner vor drei Jahren im Lavanttal verfahren hat, wird eine 90-jährige Frau, die allein und abgeschieden auf einem Berg lebt, wohl immer dankbar sein. Fellner klopfte an ihre Haustüre, um nach dem Weg zu fragen. Und so kam man bei Kaffee und Butterbrot ins Gespräch. Der Mann früh verstorben, Kinder waren dem Paar nie vergönnt. Einmal im Jahr kommt der Jäger ein ‚Gutes Neues‘ wünschen, einmal im Monat der Postler mit der Pension. Das war es mit den sozialen Kontakten. Die Freundinnen von früher sind verstorben oder weggezogen. Durch die Pflegenahversorgung in Kärnten und die damit verbundenen ehrenamtlichen Helfer erfährt sie nun Hilfe und Betreuung – und am allerwichtigsten: menschlichen Kontakt.

Pflegegeld und Vollmachten

„Die Brücke nach außen hat gefehlt", sagt Fellner darüber, warum sie als diplomierte Krankenschwester vor vier Jahren in die Pflegenahversorgung gewechselt ist. Rund 9000 Kärntnerinnen und Kärntner bekommen über diesen Weg nicht nur Unterstützung bei der Pflege, sondern auch bei Problemen mit der Digitalisierung, Vollmachten oder dem Pflegegeld. „Es melden sich auch viele Angehörige, die weiter entfernt wohnen, sich Sorgen machen und mich bitten, nach dem Rechten zu sehen. Oder Hausärztinnen und Hausärzte, die mich um soziale Beratung von Patientinnen und Patienten bitten“, erzählt Fellner.

Vallant, Prettner und Fellner © KLZ/Sebestyen

3,2 Millionen Euro investiert das Land Kärnten heuer in das Projekt. „In dieser Art ist das in Österreich einzigartig", sagt Pflegereferentin, Landesrätin Beate Prettner (SPÖ). In 119 von 132 Kärntner Gemeinden wurde das Projekt über einen Gemeinderatsbeschluss ins Leben gerufen. 52 Pflegenahversorgerinnen und ein Versorger sind derzeit in Kärnten aktiv. „Diese Menschen sind wie Antennen, die genau wissen, was die Menschen gerade brauchen“, sagt Prettner.

Auffällig: Neben Klagenfurt und Villach, die aufgrund ihrer Größe und ihres Status als Statutarstädte andere Voraussetzungen haben, liegen alle weiteren elf Gemeinden, die keine Pflegenahversorgung anbieten, im Bezirk St. Veit. „Dort wurde das ganze Thema verpolitisiert. Es gibt eine Fraktion, die sich im Landtag offiziell dagegen ausspricht", sagt Prettner. Allerdings gebe es auch zahlreiche freiheitliche Gemeinden, die die Nahversorgung umgesetzt haben und deren Bürger damit hochzufrieden seien. Und es gibt auch den umgekehrten Weg: Die mit absoluter SPÖ-Mehrheit geführte Bezirkshauptstadt St. Veit konnte offenbar ebenfalls noch nicht vollends überzeugt werden.

Gemeindebund appelliert

Vollends überzeugt ist hingegen Gemeindebundpräsident Günther Vallant (SPÖ). Der Bürgermeister von Frantschach-St. Gertraud appelliert an seine restlichen St. Veiter Amtskollegen, Teil des Projektes zu werden. Heuer werden sich die Kommunen dadurch 1,6 Millionen Euro ersparen können. Die Folgeersparnisse, weil die Menschen dadurch später stationäre Pflege brauchen, seien noch deutlich höher. Für die Menschen ist das Angebot kostenlos. „Es ist ein Win-win für alle Seiten: Frühzeitige Unterstützung im gewohnten Wohnumfeld steigert die Qualität der Betreuung für Betroffene und deren Angehörige", sagt Vallant.

Team Kärnten sieht Erfolgsmodell

Eine Ausweitung des Programms auf alle 132 Gemeinden wünscht sich auch das Team Kärnten, das bei der Pflegenahversorgung von einem Erfolgsmodell spricht. Besonders positiv sei, dass die Kosten aus dem Pflegefonds finanziert werden. „Damit werden die Kommunen nicht zusätzlich belastet, sondern verfügen über ein wichtiges und niederschwelliges Angebot, das auch den Angehörigen zur Seite steht“, sagt Köfer.