In Kärnten besteht derzeit eine Versorgungslücke bei Tierärzten außerhalb der üblichen Ordinationszeiten. Denn der tierärztliche Notdienst der Tierärztekammer ist freiwillig und jene Tierärzte, die von sich aus einen Notdienst anbieten, werden weniger, bestätigt Tierärztekammer-Präsident Franz Schantl. Das führte so weit, dass die Städte Klagenfurt und Villach Resolutionen verabschiedeten und von der Landesregierung eine langfristige Lösung forderten.

Beate Prettner, Landesrätin © Helmuth Weichselbraun

Doch jetzt spielte das Land den Ball zurück. Landesrätin und Tierschutzreferentin Beate Prettner (SPÖ) und SPÖ-Tierschutzsprecher Maximilian Rakuscha lobten eine Förderung von jeweils bis zu 35.000 Euro jährlich für die Städte Klagenfurt und Villach aus. „Die Städte sollen Projekte für die Umsetzung eines tierärztlichen Notdienstes vorlegen, die zu ihren Regionen passen und das Einzugsgebiet ringsum mitbedenken“, so Prettner in einer Aussendung.

Über dieses Vorgehen zeigte man sich in Villach und Klagenfurt – gelinde gesagt - verwundert. „Der aktuelle Vorschlag geht aus Resolutionen der Städte Klagenfurt und Villach an das Land Kärnten hervor, in denen wir die Landesregierung ersucht haben, geeignete Schritte zu unternehmen, um eine langfristige Lösung zur Aufrechterhaltung des tierärztlichen Notdienstes für alle Bezirke am Wochenende zu suchen und diese aus dem Landesbudget zu finanzieren“, sagen die Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Günther Albel (SPÖ) in einer gemeinsamen Stellungnahme für den Städtebund Kärnten.

„Kostet mindestens 150.000 Euro“

Das nunmehrige Angebot über 35.000 Euro habe aus Sicht des Städtebundes zwei große Schwächen: „Aus Klagenfurt wissen wir, dass ein Ganzjahresangebot inklusive Wochenend-Versorgung mindestens 150.000 Euro kosten wird. Wer zahlt den Rest?“ In Klagenfurt musste bereits vor zwei Jahren ein Pilotprojekt nach nur einem Dreivierteljahr wegen Finanznöten der Landeshauptstadt wieder eingestellt werden – obwohl der Bedarf groß war, wie damals eine Evaluierung zeigte, sagt Schantl.

Er bezweifelt auch, dass 35.000 Euro ausreichen werden: „Das war der Betrag, der vor vier Jahren berechnet wurde.“ Und dabei habe es sich nur um die Hälfte des benötigten Geldes gehandelt, die zweiten 50 Prozent zahlte Klagenfurt. Mittlerweile seien die Kosten gestiegen – und auch wenn die Tierärzte bei Behandlungen bezahlt würden, so müsse dennoch die Bereitschaft finanziell abgedeckt werden: „Denn Tierärzte haben in dieser Zeit auch Fixkosten.“

Christian Scheider, Bürgermeister von Klagenfurt © Helmuth Weichselbraun

Um eine Lösung zu finden, haben Schantl und Scheider bereits einen Termin vereinbart. Scheider bestätigt, dass in der Landeshauptstadt der Bedarf absolut gegeben, die finanzielle Lage der Stadt aber weiterhin angespannt sei. Man werde aber die Möglichkeiten mit der Finanzreferentin abklären „und auch gegebenenfalls den Stadtsenat bzw. Gemeinderat mit dem Thema betrauen“. Und Schantl möchte auch Villach im Boot haben.

Lösung für ganz Kärnten

Der Gemeindebund und Albel gehen nun noch einen Schritt weiter und schlagen eine landesweite Lösung vor. Denn schließlich habe Kärnten zehn Bezirke: „Die mittlerweile reflexartige Fokussierung des Landes Kärnten auf die beiden Statutarstädte Klagenfurt und Villach als Versorgungseinheiten für jeweils halb Kärnten greift zu kurz.“ So schaffe man kein flächendeckendes Angebot und keine Sicherheit für Tierbesitzerinnen und -besitzer.

Bürgermeister der Stadt Villach Günther Albel, Bürgermeister der Stadt Villach und Städtebundpräsident in Kärnten © Helmuth Weichselbraun

Albel schlägt als Obmann des Kärntner Städtebundes einen Runden Tisch mit Land, Städten und Tierärztekammer vor: „Oberstes Ziel: Alle Bezirke einbinden und damit die Versorgung optimieren.“

Franz Schantl, Landesstellenpräsident der Österreichischen Tierärztekammer © Markus Traussnig

Schantl befürchtet aber, dass in anderen Bezirken die dafür benötigten Tierärzte fehlen würden. Denn schon beim Klagenfurter Pilotprojekt vor zwei Jahren sei es nicht immer einfach gewesen, die Dienste zu besetzen. Doch wenn man so einen Dienst anbiete, müsse dieser verlässlich zu den benötigten Randzeiten auch unter der Woche sowie wochenends, sonn- und feiertags besetzt sein.