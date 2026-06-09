Wer am 1. Juli 1986 hundert Euro in BKS-Aktien investierte, hält heute allein durch den Kursanstieg rund 430 Euro in Händen. Wer zusätzlich sämtliche Dividenden konsequent reinvestierte, kommt sogar auf mehr als 800 Euro – Steuern und Gebühren nicht berücksichtigt.

Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász dankte anlässlich des 40-Jahr-Börsenjubiläums der BKS Bank den Aktionären für ihre Treue und zog ein selbstbewusstes Fazit: „Eine Börsennotierung ist wie ein permanentes Fitnessprogramm. Es hält jung und innovativ.“ Der Kapitalmarktzugang habe seinerzeit vor allem der Stärkung des Eigenkapitals und damit der Eigenständigkeit der Bank gedient – ein Motiv, das Mitte der 1980er-Jahre auch einige andere österreichische Unternehmen an die Börse trieb und den Aktienmarkt für breitere Bevölkerungsschichten öffnete.

Der Vorstand der BKS Bank mit WKK-Präsident Jürgen Mandl, Medienunternehmer Horst Pirker und Marko Bombač von Börse Laibach © Bks

Aus der einstigen Regionalbank ist mittlerweile deutlich mehr geworden: Die frühere Bank für Kärnten ist heute als kärntnerisch-steirische BKS Bank auch in Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Serbien sehr aktiv und expandierte im Großraum Wien.

„Zentrale Ermöglicher von Transformation“

Den inhaltlichen Rahmen des Abends setzte Zukunftsforscher Andreas Steinle mit einer Keynote, in der er trotz geopolitischer Verwerfungen und des disruptiven Wandels durch Künstliche Intelligenz für strategischen Optimismus warb. Institute mit ausgeprägter Beratungsqualität könnten technologische Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden und so zu „zentralen Ermöglichern von Transformation“ werden, so Steinle.

„Wir werden beides brauchen“

Juhász und seine Vorstandskollegen Dietmar Böckmann, Renata Maurer Nikolic sowie Clemens Bousquet sehen darin eine Bestätigung des eigenen Kurses: „Wir werden beides brauchen: modernste digitale Services, aber auch persönliche Beratung durch hochkompetente Beraterinnen und Berater.“

Unter den Gästen waren unter anderem Claudia Mischensky (Vize-Generalsekretärin der Industriellenvereinigung), Industrieller Hans Peter Haselsteiner, Medienunternehmer Horst Pirker, Wirtschaftskammer-Kärnten-Präsident Jürgen Mandl sowie Marko Bombač von der Laibacher Börse.