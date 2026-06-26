Mit der sogenannten Deutschlandleitung soll günstiger Strom aus Deutschland nach Österreich gebracht und der Strompreisunterschied zum Nachbarland verringert werden. Die Strommehrkosten für Haushalte und Betriebe sollen mit der neuen Leitung um bis zu 375 Mio. Euro sinken, wie die Austrian Power Grid (APG) berechnet hat. „Unser Ziel ist es, den Strompreisunterschied zu Deutschland zu beenden“, sagte Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag.

Österreich und Deutschland bilden einen eng verbundenen Strommarkt. Am Netz hängt man über die neue 380-kV-Leitung, die von St. Peter am Hart in Oberösterreich bis nach Altheim in Bayern führt. Reichen die Leitungskapazitäten nicht aus, kann günstiger Strom aus Deutschland nur begrenzt importiert werden. Dadurch entstehen Preisunterschiede.

Im Winterhalbjahr 2025/26 lag der österreichische Großhandelspreis bei rund 118 Euro pro Megawattstunde und damit etwa 21 Euro über dem deutschen Niveau, so Hattmannsdorfer. In 93 Prozent der Stunden sei Österreich preislich von Deutschland abgekoppelt gewesen, betonte er. Die Mehrkosten durch diesen Preisunterschied bezifferte APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner auf rund 600 Millionen Euro.

Deutschlandleitung erhöht Importkapazität

Wäre die neue 380-kV-Deutschlandleitung im vergangenen Winterhalbjahr bereits in Betrieb gewesen, hätte sie die Mehrkosten der heimischen Stromkundinnen und Stromkunden um 240 bis 375 Mio. Euro gesenkt, geht aus der aktuellen Berechnung der APG hervor. Demgegenüber stünden 100 Mio. Euro, die in das Projekt investiert werden sollen. „Jeder Euro in den Netzausbau zahlt sich für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit aus“, so Christiner. „Die Deutschlandleitung erhöht die Importkapazität, bindet unsere Speicherkraftwerke besser ein und dämpft Preisspitzen.“

Die neue 380-kV-Leitung verbindet das Umspannwerk St. Peter am Hart mit dem deutschen Netz und ersetzt die alte 220-kV-Infrastruktur. Dadurch soll sich die Übertragungskapazität von 800 auf rund 6000 Megawatt erhöhen. Der österreichische Anteil umfasst rund 2,5 Kilometer 380-kV-Leitung sowie den Ausbau des oberösterreichischen Umspannwerks. Projektpartner auf deutscher Seite ist die Tennet. Die Deutschlandleitung soll ab April 2027 schrittweise in Betrieb gehen.