Über 100 Bürgerinnen und Bürger, Betroffene, Kritiker und Interessierte kamen gleich zu Beginn um 9 Uhr und bewiesen Sitzfleisch. Wer Fragen stellen wollte, bekam je fünf Minuten Redezeit, die oft ausgereizt wurde. Anlass war am Donnerstag der als Jahrhundertprojekt betitelte „Netzraum Kärnten“, eine 190 Kilometer lange 380-kV-Verbindung zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach bei Völkermarkt in Kärnten.

Im Congress Center Villach gab es die Möglichkeit, an der sogenannten öffentlichen Erörterung teilzunehmen und von den Projektverantwortlichen der Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG) Antworten einzufordern.

Formal war diese behördlich von Beamten der Länder Kärnten und Tirol geführte Veranstaltung eine Auflage, da der Leitungsbau als EU-Schlüsselprojekt (PCI) anerkannt wurde. Trotz des öffentlichen Charakters gab es Einschränkungen wie bei einer behördlichen Verhandlung: Aufnahmen waren verboten. Von der Behörde wird im Nachgang aber ein Protokoll der neunstündigen Veranstaltung veröffentlicht.

„Warum nimmt man sich nicht mehr Zeit für die beste Lösung?“

Dieser „Zwischenschritt“ (Vorantragsabschnitt) soll mehr Transparenz für die Bevölkerung schaffen und öffnet den Projektwerbern die Türen zu EU-Fördergeldern: „Allein für die Planungsphase erwarten wir uns mehrere Millionen Euro, was die Kosten für die Allgemeinheit senkt“, schilderte APG-Projektleiter Wolfgang Hafner bei einer Pressekonferenz.

Um die Kosten ging es auch den Betroffenen: Wie hoch wird die Wertminderung sein? Ist die Alternative mit Erdkabel wirklich zu teuer? „Warum nimmt man sich für ein, Zitat, Jahrhundertprojekt nicht mehr Zeit, um die bestmöglichen Lösungen zu finden, mit denen wir dann leben müssen?“, fragte ein Wernberger, mit dem Nachsatz: „Sie scheuen eine Überspannung im Natura-2000-Gebiet wie der Teufel das Weihwasser.“ Eine Juristin der APG verwies auf eine laufende Prüfung von Trassenvarianten im Gebiet der Ossiacher Tauern. Eigentlich war die Trassenplanung aber von der Diskussion ausgenommen.

Feintrasse: Präsentation Ende des Jahres

Reaktionen gab es aus Wirtschaft und Politik: WK-Präsident Jürgen Mandl wiederholte die Botschaft, dass der Netzausbau für Kärnten standortrelevant sei. Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Olga Voglauer griff die Kritik aus dem Publikum rund um die Nachvollziehbarkeit der Planung auf: „Bis heute fehlt eine nachvollziehbare Visualisierung der Trasse, die veranschaulicht, wie sich die Masten in das Landschaftsbild einpflegen.“ Wer betroffen ist, müsse sich ein realistisches Bild davon und den Auswirkungen auf den eigenen Lebensraum machen können. Projektleiter Hafner versprach Visualisierungen der Masten, sobald die genauen Standorte samt Zufahrten und Umspannwerke feststehen.

Bis Ende Herbst 2026 soll es soweit sein und auch die Feintrasse vorgestellt werden. „Wir können nicht alle Wünsche erfüllen, werden aber in den nächsten Wochen in allen 36 Gemeinden die Gespräche abschließen“, so Hafner. Das UVP-Genehmigungsverfahren soll Ende 2027 starten. APG-Koordinator Christian Bellina ergänzte, dass man in der Planung um mehr als 20 Prozent vom ursprünglichen Verlauf abgewichen sei.

Nicht zur Zufriedenheit aller, wie einer Betroffenen, die ihre gesundheitlichen Bedenken nicht ausgeräumt sieht: „Das ist wie ein Stich ins Herz.“ Bellina verwies auf drei Humanmediziner, die die Gesundheitsverträglichkeit des Projekts beurteilen.

KNG-Projektleiter Gernot Kowatsch hob hervor, dass gleichzeitig durch den 110-kV-Ausbau auf der gemeinsamen Trasse das Verteilnetz kärntenweit gestärkt wird und 140 Kilometer bestehender Leitungen demontiert werden können.

„Die heute aufgeworfenen Fragen und Argumente sind im Rahmen des weiteren Verfahrensgangs von der APG zu berücksichtigen. Darauf werden wir jedenfalls achten“, versprach Adrian Plessin, Leiter der zuständigen Abteilung 7.