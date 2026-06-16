Die geplante 380-kV-Leitung quer durch Kärnten bis nach Osttirol wird durch den EU-Status „Project of Common Interest“ (Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse) von der Europäischen Kommission offiziell anerkannt.

Das Infrastrukturprojekt „Netzraum Kärnten“ der Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz wird in die Unionsliste aufgenommen und zählt damit zu den wichtigsten Energievorhaben Europas. Was die betroffene Kärntner Bevölkerung mehr interessieren dürfte: Verpflichtend wird dadurch auch eine öffentliche Veranstaltung zum Großprojekt noch vor dem eigentlichen Genehmigungsverfahren.

Öffentliches Frage & Antwort in Villach

Als Nebeneffekt durch die Aufnahme in die sogenannte PCI/PMI-Unionsliste findet eine gesetzlich vorgeschriebene „öffentliche Erörterung“ durch die UVP-Behörden in Kärnten und Tirol statt. Ziel sei mehr Transparenz für die Bevölkerung, laut Edikt soll es konkret um „die Grundzüge des Vorhabens und die wichtigsten geprüften Lösungsmöglichkeiten“ sowie das Konzept für die Umweltverträglichkeitserklärung gehen.

Auch Vertreter der Kärnten Netz werden am 2. Juli im CCV in Villach von 9 bis 18 Uhr Rede und Antwort stehen. Die präsentierten Unterlagen müssen dann von der Behörde veröffentlicht werden. Bereits bei einer vom Kärntner Landtag abgehaltenen „Enquete“ zum Thema gab es regen Andrang auf den Zuschauerrängen.

Die geplante „Stromautobahn“ durch Kärnten ruft bei der Trassenführung viele Bürgerinitiativen auf den Plan © IMAGO/Jochen Tack

Aus Sicht der Projektwerber besteht der Stellenwert des PCI/PMI-Status darin, dass für das Großvorhaben Fördermittel der Europäischen Union beantragt werden, so die APG per Aussendung. Zudem muss die UVP-Behörde das Verfahren prioritär behandeln.

Die Variantenprüfungen für die Feintrasse werden während der Erörterung in Villach nicht behandelt. Die UVP-Einreichung ist laut APG frühestens ab 2027 geplant. Sechs Jahre später könnte die Inbetriebnahme des Projekts folgen.