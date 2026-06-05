Feldkirchen ist eine der Gemeinden, die noch kein grünes Licht bekommen haben. Das bedeutet, die Trassenführung der 380-kV-Leitung ist noch nicht fix. Nun wird politisch nicht mit Anschuldigungen gespart, wenn es um die Route der Hochspannungsleitung geht.

Im Raum steht zum Beispiel eine alternative Trassenführung, durch die Ortschaften, von Briefelsdorf bis nach Klein St. Veit, betroffen wären. Unter den Anrainern herrscht Sorge, dass dies zu einer Entwertung der Grundstücke führen würde. Wie sicher ist also diese Route? „Es war im Gespräch, jedoch ist noch nichts fix und wird noch ausgewertet. Hinzu kommt dann auch noch eine UVP“, erklärt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Weiters gäbe es angeblich eine alternative Route, die durch das Landschaftsschutzgebiet Strußnigteich führen soll. Um dieses Gebiet zu umgehen, müsste die Trasse einen Umweg einlegen. „Feldkirchen wäre um vier bis fünf Kilometer mehr belastet. Mensch geht vor Natur“, sagt Treffner. Wie genau die Trasse nun verlaufen wird, soll am 15. Juni bei einer Infoveranstaltung der Stadtgemeinde präsentiert werden.

Treffner und Gräfling haben unterschiedliche Meinungen betreffend der 380-kV-Leitung © KLZ / Andreas Hoi

Kritik hagelt es von Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen). Er wirft Treffner in einem offenen Brief vor, alles im Alleingang abwickeln zu wollen. „In einem Moment, wo es darum geht, die Trasse zu diskutieren, verstehe ich nicht, warum der Bürgermeister niemanden informiert. Da wäre es doch sinnvoller, gemeinsam etwas auszuarbeiten“, meint Gräfling. „Weder im Rathaus, noch die Fraktionen oder Bürger wurden daran beteiligt. Die Leute in den betroffenen Ortschaften fühlen sich vor den Kopf gestoßen“, kritisiert er weiter. „Es gibt keinen Alleingang. Wir haben mit hunderten Leuten von allen Seiten gesprochen“, stellt Treffner klar und schießt gegen Gräfling: „Er ist der Energiereferent – warum tut er nichts?“

Infoveranstaltung am 15. Juni

Abschließend versichert der Bürgermeister: „Wir wollen alle nur das Beste für Feldkirchen. Trotzdem werden die Leitungen nicht von uns gebaut. Es ist nicht zu verhindern und wir können nur versuchen, das Bestmögliche zu erreichen.“ Die Verantwortlichen, die APG, verweisen auf die Infoveranstaltung am 15. Juni. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Fragen vor diesem Termin nicht beantworten können, aus Fairness gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern der Stadtgemeinde Feldkirchen, mit denen wir uns in einem laufenden konstruktiven Dialog befinden“, heißt es von Seiten der APG auf Anfrage.