Mit Kristina Aichwalder hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY seit dem 1. Juli 2026 eine neue Standortleiterin in Klagenfurt. Die 38-jährige BWL-Absolventin arbeitet bereits seit dem zweiten Studiensemester bei EY – die Beratungsgesellschaft durchlebte in diesen Jahren eine höchst erfreuliche Entwicklung. Der Standort baute von einstmals 12 auf heute 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das Durchschnittsalter der Belegschaft beträgt gerade einmal 27 Jahre. Aichwalder weiß: „Wir sind ein Vorreiter bei der Einbindung Studierender ins Unternehmen.“ Zwei Studenten pendeln via Koralmbahn von Graz nach Klagenfurt. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Automatisierung und Digitalisierung in Unternehmen. Nur so lenke man „den Fokus auf die wesentlichen Dinge“. Voraussetzung dafür seien jedoch „robuste Daten“ – eine einheitliche Datenbasis, die eine rasche Analyse und damit Frühwarnsysteme ermöglicht statt Management im Rückspiegel.

Kärntens Probleme

„Die große Frage ist: Wie schafft man den Fortschritt trotz des besonders scharfen Gegenwinds?“, so Aichwalder. Kärnten habe, das zeigte das jüngste EY-Mittelstandsbarometer, besonders mit dem Fachkräftemangel und geringer Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu kämpfen. Umso mehr müsse man „die Transformation ins Unternehmen bekommen“, sagt Aichwalder. Zwei wesentliche Fragen seien dabei: „Wie kann ich automatisieren und künstliche Intelligenz effizient nutzen?“ Man merke aktuell, dass zwar viele in Schulen, an den Unis und im Privatbereich KI nutzen, während künstliche Intelligenz in vielen Unternehmen noch wenig genutzt wird.

Was Kärnten jetzt braucht

Auch weil der Druck auf Geschäftsmodelle weiter zunimmt, brauche der Standort Kärnten ganz besonders innovative Unternehmen und Köpfe: „Wir müssen als Arbeitsmarkt attraktiv bleiben“, sagt Aichwalder. Der Alpen-Adria-Raum, die Nähe zu Slowenien und Italien sowie die Anbindung an den Großraum Graz seien wichtige Pluspunkte, ebenso wie die Hochschulstandorte im Land: „Wir müssen das mehr vermarkten und brauchen auch qualifizierte Zuwanderung.“ Wichtig sei mehr günstiger Wohnraum in Kärnten.

Investitionen in Technologien und in Aus- und Weiterbildung seien das Gebot der Stunde. Aber was müssen Geschäftsführer heute leisten? Sie müssen „mutig sein und das Momentum nutzen, damit der Fortschritt entsteht“, betont Aichwalder. Denn die multiplen Krisen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass heute „permanente Veränderung“ gefordert sei.