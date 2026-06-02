Sein aktuelles Kabarett-Programm heißt „Hons im Glück“. Nicht unglücklich dürften Wolfgang Feistritzer alias Petutschnig Hons aus Schlatzing auch die aktuellen Zugriffszahlen auf seinen Social-Media-Kanälen stimmen. Denn auf Instagram geht ein Reel, das der Kärntner Kultbauer am Montag gepostet hat, regelrecht viral. „Meine Inhalte haben schon immer recht gut funktioniert und ich bespiele ja auch mehrere Plattformen, auf denen es unterschiedliche Reichweiten gibt. Dass ein Reel über 20 Millionen Aufrufe innerhalb von 24 Stunden erreicht, ist aber schon etwas Besonders“, sagt Feistritzer.

USA- und Asien-Tour

Dienstagnachmittag wurde das Video dann sogar schon mehr als 23 Millionen Mal gesehen. Und das, wie man auch den vielen Kommentaren entnehmen kann, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Unter anderem auch von Usern in Indien und Indonesien wurde das Reel made in Kärnten unzählige Male aufgerufen. „Ich habe meinem Management heute schon gesagt, dass sie eine USA-, Süd- und Südostasien-Tour planen sollen“, scherzt Feistritzer.

Social-Media-Trend

Doch was ist auf dem Reel eigentlich zu sehen? Die Antwort ist ganz simpel und unspektakulär: Wolfgang Feistritzer beim Rasenmähen. Zuerst mit der Sense, dann mit dem Rasenmäher. Kärntens bekanntester Landwirt ist damit auf einen Trend aufgesprungen, wie er erklärt: „Seit einigen Wochen machen mir verschiedene Trends Spaß und dieses Reel ist so ein Trend. Man spielt auf seine Art ein Video nach und das hat schon öfter sehr gut funktioniert.“ Strategie stecke keine große dahinter, er mache einfach das, was ihm Spaß macht, sagt Feistritzer.

Apropos Spaß: Seit dem Jahr 2000 steht der 47-Jährige regelmäßig und mit großer Leidenschaft auf der Bühne. Mit seinen Kabarettprogrammen tourt Feistritzer, der im Nebenerwerb als Bio-Bauer tätig ist, durchs Land. Kärnten-Premiere seines neuen Programms „Hons im Glück“ ist am 25. Juli auf der Burgarena in Finkenstein.