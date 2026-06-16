Im Rahmen einer feierlichen Feldmesse in St. Ulrich, die von Pfarrer Suresh Remalli zelebriert wurde, stand eine besondere Ehrung im Mittelpunkt des Gottesdienstes. St. Andräs Bürgermeisterin Maria Knauder würdigte Erika Hartl im Namen der Gemeinde für ihr außergewöhnliches Engagement als Organistin. Seit beeindruckenden 70 Jahren begleitet sie das kirchliche Leben der Gemeinde an der Kirchenorgel und prägt mit ihrem musikalischen Wirken das religiöse und kulturelle Miteinander in St. Ulrich.

Jahrzehntelanger Einsatz

Mit großer Treue, Verlässlichkeit und Hingabe hat die Pensionistin über Generationen hinweg unzählige Gottesdienste, kirchliche Feiern und besondere Anlässe musikalisch gestaltet. Ihr jahrzehntelanger Einsatz stellt einen unschätzbaren Beitrag für die Pfarr- und Gemeindegemeinschaft dar.



Die Ehrung erfolgte im Rahmen des Familienfestes und wurde von den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern mit großem Applaus begleitet.