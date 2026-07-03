Die öffentliche Parkfläche der Stadtgemeinde Völkermarkt an der Umfahrungsstraße auf Höhe des Schwimmbades wird – wie berichtet – von mehreren Personen seit Monaten illegal als Schrottplatz genutzt. Trotz Aufforderung zur Entfernung blockieren dort am sogenannten „Schotterparkplatz“ noch immer fünf Autos ohne Kennzeichen die bei Pendlern heiß begehrten kostenlosen Stellplätze nahe dem Stadtzentrum. „Und jetzt fangen sie beim ehemaligen Euco-Parkplatz an. Dort stehen auch schon drei Autos ohne Nummerntafel“, schrieb eine Facebookuserin zum in den sozialen Medien viel diskutierten jüngsten Bericht der Kleinen Zeitung zu dieser Problematik.

Das Abstellen von Fahrzeugen ohne Kennzeichen auf öffentlichen Verkehrsflächen ist gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Österreich grundsätzlich verboten. Der Parkplatz beim ehemaligen Euco in Völkermarkt befindet sich nach dem Erwerb des gesamten Areals an der Griffner Straße 16 durch die gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft (BWS) in Privatbesitz. Bei einem Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung stellte sich heraus, dass dort aktuell zumindest zwei Pkw ohne Nummerntafel – nämlich ein dunkelblauer Renault und ein silber-schwarzer BMW – abgestellt wurden. Wie sieht es rechtlich aus, wenn sich jemand auf einem Privatparkplatz seines Wracks einfach so entledigt?

Bittleihvertrag mit der Eigentümerin

Durch eine Anfrage der Kleinen Zeitung bei der BWS-Gruppe stellte sich heraus, dass es sich beim ehemaligen Euco-Parkplatz gar nicht um einen Privatparkplatz handelt. „Es gibt einen Bittleihvertrag mit der Stadtgemeinde Völkermarkt zur Überlassung der Parkplätze seit Februar 2024 bis auf Widerruf durch die Eigentümerin“, teilt die Stadtamtsleiterin der Gemeinde Völkermarkt, Sandra Schoffenegger, in Abstimmung mit der BWS-Gruppe mit. Seitdem dürfe der Parkplatz – dessen Schranken rund um die Uhr geöffnet ist – „von jedermann unter den gleichen Bedingungen“ benützt werden. Ausgehend von den Begriffsbestimmungen des § 1 StVO sei derzeit, so die Juristin, grundsätzlich davon auszugehen, dass dort die Straßenverkehrsordnung gelte (siehe dazu auch die Infobox).

Auch dieser kennzeichenlose silber-schwarze BMW wurde dort offensichtlich zurückgelassen © Petra Mörth

Keine Ausnahme bei Wechselkennzeichen

Während die Situation mit den somit illegal abgestellten Fahrzeugen für die Parkplatz-Eigentümerin aufgrund der bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Völkermarkt „irrelevant“ sei, habe sie hingegen jedoch für Polizeiinspektion Völkermarkt Relevanz. „Die polizeilichen Ermittlungen laufen bereits“, sagt Kommandant Gerald Grebenjak von der PI Völkermarkt, der durch unsere Recherchen Kenntnis davon erhielt. Die Aufgabe der Polizei sei es im Fall von auf öffentlichen Verkehrsflächen ohne Kennzeichen abgestellten Fahrzeugen, die letzten Zulassungsbesitzer auszuforschen.

„Danach ergehen von uns Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft als Strafbehörde und Mitteilungen an die Stadtgemeinde als Straßenerhalter“, schildert er die Vorgangsweise. Während die Verwaltungsübertretung von der BH mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro geahndet werden kann (Paragraf 99 Absatz 3d StVO), hat die Stadt das Entfernen des Fahrzeugs ohne weitere Verfahren zu veranlassen (Paragraf 89a Absatz 2a StVO). „Es dürfen übrigens auch zugelassene Pkw – im Fall von Wechselkennzeichen – nicht ohne montierte Nummerntafel auf Parkplätzen abgestellt werden, auf denen die StVO gilt“, informiert er.

Gerald Grebenjak leitet die Polizeiinspektion Völkermarkt als Kommandant © Markus Traussnig

Parkplatz muss Wohnungen weichen

Auf dem ehemaligen Euco-Parkplatz hat das Problem mit den herrenlosen Autos indes wenigstens ein Ablaufdatum. Denn nach dem geplanten Abriss des früheren Lebensmittelgeschäfts soll dort bekanntlich voraussichtlich ab 2027 ein Wohnkomplex mit vier mehrgeschossigen Gebäuden mit insgesamt 64 Wohnungen entstehen.