Vor drei Jahrzehnten nahm der Reyclinghof der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela auf dem Gelände der ehemaligen Zellstofffabrik in Blasnitzen bei Rechberg seinen Betrieb auf. Nur kurz darauf schloss sich mit Sittersdorf/Žitara vas noch im Herbst desselben Jahres eine zweite Gemeinde dem in unmittelbarer Nähe zur Vellach gelegenen Altstoffsammelzentrum an. Nach einem Gemeinderatsbeschluss heuer zu Jahresbeginn gesellte sich mit Globasnitz/Globasnica eine dritte Gemeinde zum dringend sanierungsbedürftigen interkommunalen Reyclinghof dazu.

„Unser Altstoffsammelzentrum entspricht schon länger nicht mehr den aktuellen Anforderungen“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ) aus Eisenkappel-Vellach mit Blick auf das nicht mehr „zeitgemäße“ Areal mit einer Fläche von 3178 Quadratmetern. Aus diesem Grund wird der Recyclinghof nach dem bereits begonnenen Abriss des früheren Portierhäuschens der 1989 geschlossenen Zellstofffabrik in den nächsten Monaten umfassend modernisiert. „Eine der wesentlichen Verbesserungen ergibt sich daraus, dass eine Auffahrtsrampe mit einer Entladespur errichtet wird, von der aus die Bürgerinnen und Bürger künftig ihren Müll in die jeweiligen Container werfen“, berichtet Lobnik.

Überdachte Container geplant

Um dorthin zu gelangen, werden die Autos im Einbahnsystem rund um das bestehende Gebäude – den Bauhof der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach – gelotst. Zur Errichtung der asphaltierten Entladespur wird parallel zur Vellach ein rund einen Meter hoher Erdwall angeschüttet, der zugleich auch als Hochwasserschutz dient. „Die insgesamt zwölf Container werden auch überdacht“, sagt der Sittersdorfer Bürgermeister Gerhard Koller (SPÖ). Während die Container für Müllfraktionen wie Sperrmüll, Holz oder Reifen derzeit „kreuz und quer“ in der Mitte des Areals stehen, werden diese künftig entlang der Entladespur situiert.

Der interkommunale Recyclinghof befindet sich in Blasnitzen bei Rechberg © Petra Mörth

Der Baubeginn in dem bis dahin noch jeweils mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffneten Altstoffsammelzentrum soll Mitte Juni erfolgen. „Wir gehen von einer Bauzeit von fünf Monaten aus“, sagt Lobnik, die mit der Fertigstellung des Umbaus im November rechnet. Währenddessen wird das interkommunale Altstoffsammelzentrum für die Bürger aller drei Gemeinden durchgehend geschlossen sein. „Bei Bedarf werden wir vor der Sanierung noch einen Zusatztermin kundmachen. Bei über 30 Terminen im Jahr wird das aber nicht notwendig sein“, meint Koller.

Land belohnt Kooperation

Die Kosten für die Modernisierung des interkommunalen Altstoffsammelzentrums belaufen sich auf 756.900 Euro, an denen sich die drei Eigentümer-Gemeinden nach dem Bevölkerungsschlüssel beteiligen. Demnach entfallen auf Eisenkappel-Vellach 176.700 Euro (37,3 Prozent), Sittersdorf 161.900 Euro (33,9 Prozent) und Globasnitz 137.600 Euro (28,8 Prozent). Neben Fördermitteln aus der Umweltabteilung in der Höhe von 75.700 Euro steuert das Land auch weitere 205.000 Euro an Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens bei. „Damit wurde die Kooperation unserer Gemeinden vom Land belohnt“, freut sich Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL) aus Globasnitz.

Derzeit muss im Altstoffsammelzentrum noch mit Bargeld bezahlt werden © Petra Mörth

Einheitliche Bürgerkarte angestrebt

Für die insgesamt rund 5700 Bürgerinnen und Bürger, die derzeit bei der Anlieferung von kostenpflichtigen Fraktionen noch vor Ort mit Bargeld bezahlen müssen, ändert sich gebührenmäßig trotz Modernisierung nichts. „Es gibt aber das Einvernehmen, dass wir für die Zukunft eine einheitliche Lösung über eine Bürgerkarte anstreben, mit der dann auch bargeldlos bezahlt werden könnte“, sagt Koller.