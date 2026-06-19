Er hat die Schweizer Gemütlichkeit. Sie die Völkermarkter Lebenslust. Die Rede ist von Katrin Lach (37) und Marc Blumer (32). Die beiden haben sich in der RTL-Show „Bauer sucht Frau International“ kennen und lieben gelernt. Das war mittlerweile vor mehr als drei Jahren. Wie es ihnen ergangen ist?

„Wir sind seitdem zusammen und stehen einander als Stütze zur Seite“, sind sich die beiden im Interview einig. Bereits in der Sendung spürte man ihre Verbundenheit. Liebe auf den ersten Blick sei es aber keine gewesen. „Am Anfang verlief bei uns alles freundschaftlich, aber das Produktionsteam merkte jedoch schon bei der Hofwoche, dass wir gut harmonieren“, erzählt das Paar. Die Dreharbeiten seien eine „intensive Zeit“ gewesen. „Wir haben uns aber bewusst dazu entschieden, uns ‚kamot‘ kennenzulernen.“

Zunächst hielten die beiden jeden Tag über Videotelefonie Kontakt. Schließlich galt es auch eine Entfernung zu überwinden. Das Liebespaar trennte am Anfang nämlich über 700 Kilometer und somit eine bis zu zehn Stunden lange Autofahrt. „Die Distanz war nicht einfach, trotzdem haben wir jede Gelegenheit genutzt, um uns zu sehen“, erzählen sie. Katrin: „Manchmal kam Marc auch einfach überraschend bei mir vorbei.“ Ein besonderes Zeichen wurde für das Liebespaar eine WhatsApp-Nachricht. Der Inhalt? Ein Bild einer österreichischen Jahresvignette. „Das hatte für mich einen hohen Stellenwert“, so Katrin, die seit sieben Jahren mit der Werbeagentur „das Grafikwerk“ selbstständig ist.

An Katrins 35. Geburtstag sind die beiden dann auf den Familienbetrieb in Eberndorf/ Dobrla vas zusammengezogen: Katrin züchtet auch Minishetlandponys - die kleinsten Pferden der Welt - im „Gestüt El Primor“. Marc hilft tatkräftig mit. Denn es gibt auch Herausforderungen in der Landwirtschaft. „Es ist wichtig, jederzeit – auch nachts bei einer Geburt – bei den Tieren zu sein und im Notfall eingreifen zu können“, erklärt Katrin. Daher sagen sie scherzhaft: „Arbeiten ist unser gemeinsames Hobby.“

Eines der ersten Bilder Katrin Lach mit Marc © Instagram/kat_la1988

Wie sie die RTL- Dreharbeiten von „Bauer sucht Frau International“ in Erinnerung haben? Es sei keineswegs nur „Jux und Tollerei“ gewesen. „Es wird mit viel Ernsthaftigkeit von Seiten der Produktionsfirma rangegangen, und es gibt auch kein Drehbuch“, ergänzt Katrin. Scheinwerferlicht, Crew und Kamera - Wie fühlt man sich dabei? „Ich war schon nervös, aber nicht wegen den Kameras. Ich wusste nicht was auf mich zukommen wird und ließ mich überraschen“, so Marc, der mittlerweile im Bauhof der Gemeinde St. Kanzian arbeitet. „Aber irgendwann vergisst man die Kameras, weil man sich darauf konzentriert, was man macht“, ergänzt der 32-Jährige.

Als die Sendung im Fernsehen lief, gab es auch kritische Stimmen. Einige Zuschauer bezeichneten die Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ mehr als Bekanntheitssteigerung, als ernsthafte Partnersuche. „Am Anfang hat es mich und meine Familie schon mitgenommen, aber mittlerweile bin ich abgehärtet“, meint Katrin und weiter: „Es war für mich die richtige Entscheidung ansonsten hätte ich Marc nie kennengelernt.“ „Bei mir gab es solche Kommentare nicht und wenn, ist es mir auch egal. Man muss leben und leben lassen“, ergänzt Marc. „Es muss einfach für beide stimmig sein und man muss sich Vertrauen. Ich würde für Marc die Hand ins Feuer legen. Er unterstützt mich“, hebt Katrin hervor.

Ein Schweizer und eine Österreicherin - kommt es da nicht auch zu lustigen Missverständnissen aufgrund der unterschiedlichen Dialekte? „Es gibt zwar ein paar vereinzelte Wörter, die anders sind, aber im Grunde verstehen wir uns“, sagt Katrin mit einem Lächeln. Marc ergänzt: „Ich kann mit meiner Verwandtschaft nicht mehr 100-prozentig Schweizer Deutsch sprechen, da ich es mittlerweile mit Kärntner Dialekt Wörtern vermische.“ In ihrer Freizeit genießen sie auch die einfachen Dinge. „Wir gehen gerne ein Eis essen oder auf eine Radtour und haben sogar einen Tanzkurs besucht“, so das Paar. Einmal im Jahr versuchen sie auch gemeinsam in den Urlaub zu fliegen. Bisher waren sie bereits auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland.

Wie die beiden ihre gemeinsame Zukunft sehen? Sind Themen wie Hochzeit und Kinder für sie ebenfalls vorstellbar? „Wir lassen uns nicht drängen. Wie sehen das mit Leichtigkeit.“