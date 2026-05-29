„Ich wünsche mir eine ehrliche und langfristige Beziehung und hoffe natürlich, dass ich auf diesem Weg eine Partnerin fürs Leben finde“, erzählt Benjamin Lach. Der 32-Jährige sucht in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ nach der großen Liebe.

Liebe bedeute für den Eberndorfer Vertrauen und Zusammenhalt. „Man geht gemeinsam durch schöne, aber auch durch schwierige Zeiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zusammen lachen kann“, so Lach, der 2,5 Hektar Heidelbeerenfelder und 5 Hektar Ackerland bewirtschaftet.

Wie er auf die Idee kam, sich bei „Bauer sucht Frau“ zu bewerben? Seine große Schwester Katrin Lach hat bereits vor rund vier Jahren in der fünften Staffel „Bauer sucht Frau International“ die Liebe fürs Leben gefunden. „Bei ihr hat es gut funktioniert, und nachdem bei mir die Beziehungen gescheitert sind und auch Dating-Versuche nicht so erfolgreich waren, habe ich mir gedacht: Warum sollte ich diesen Weg nicht selbst gehen?“

Katrin Lach mit Schweizer Marc, der sich gegen einen Konkurrenten durchsetzen konnte © Instagram/Lach

Das Bewerbungsvideo des Bauern, der im Hauptberuf zweisprachiger Volksschullehrer ist, wurde bereits ausgestrahlt. „Anfangs ist man natürlich nervös. Es ist etwas Besonderes, wenn man vor der Kamera steht.“ Mit der Zeit lege sich aber die Nervosität und man werde lockerer. „Ich bin schon gespannt, wie die Hofwoche wird.“

So soll seine Traumfrau sein

Wie soll seine Traumfrau sein? „Für mich sind vor allem die Charaktereigenschaften wichtig, wie Ehrlichkeit, Humor, Herzlichkeit und Bodenständigkeit. Außerdem sollte sie authentisch sein und sich selbst treu bleiben.“ Beim Aussehen ist der Jauntaler sehr offen. „Das Einzige, was mir optisch wichtig ist: Sie sollte natürlich sein.“ Seine Schwester hat ihm auch ein paar Tipps mitgegeben. „Sie hat mir geraten, ich selbst zu bleiben, mich nicht zu verstellen. Und ich glaube, genau das ist bei einem solchen Format ohnehin das Wichtigste.“ Die Landwirtschaft bringe Herausforderungen mit sich. Aber gemeinsam könne man sich unterstützen.

Die Dreharbeiten seien spannend und abwechslungsreich. Lach: „Es gibt natürlich kein Drehbuch. Vieles passiert ganz spontan.“ Für das Bewerbungsvideo wurde den ganzen Tag gedreht. „Daher denke ich, dass man sich bei den Hofwochen sehr intensiv kennenlernt, weil man da von früh bis spät zusammen ist.“ Interessierte haben nun die Möglichkeit, sich zu bewerben. Die neue Staffel ist für Herbst 2026 bei RTL geplant. Produziert wird „Bauer sucht Frau“ von UFA Show & Factual im Auftrag von RTL.