Auf der Suche nach Anzug oder Lederhose beziehungsweise Ballkleid oder Dirndl bekommt man in der Südoststeiermark nicht selten den Rat, einmal bei Goldmann in Gnas oder Feldbach vorbeizuschauen. Denn seit fast 100 Jahren gibt es das Modeunternehmen mit Fokus auf Anlasskleidung für Hochzeiten, Bälle oder Feste.

1928 gründeten Theresia und Johann Goldmann – er war Maßschneider – ihr Modegeschäft in Gnas, 1982 hat der Sohn Johann Goldmann Junior einen zweiten Standort in der Bezirkshauptstadt eröffnet. Mittlerweile führt Ewald Goldmann die Geschäfte und Sohn Stefan Goldmann ist seit dem Vorjahr ebenfalls als Geschäftsführer in der vierten Generation mit im Betrieb.

Stefan und Ewald Goldmann führen die Modehäuser in vierter beziehungsweise dritter Generation © Christoph Tlapak (der M-effekt)

Online-Handel fordert heraus

Dabei hat man es in der Bekleidungsbranche derzeit nicht leicht: Der weltweite Markt kämpft, der stationäre Handel klagt über Konsumflauten und Rabattdruck. Der Online-Handel ist Preisstreiber. Diesen Herausforderungen stehen die Goldmanns gelassen gegenüber: „Wir haben ein Bedienmodell, Sondergrößen und nehmen unsere Kunden ernst – das kann Online nicht abdecken. Die Frustration ist groß, wenn ich etwas bestelle und nichts passt, ganz abgesehen vom ökologischen Belastungsschub dahinter“, sagt Ewald Goldmann.

Das Modeunternehmen entwickelte sich vom Herrenausstatter zu einem Geschäft, das auch für Damen und junge Erwachsene eine große Auswahl birgt. Letztere werden bei der Kernzone am Hauptplatz in Feldbach fündig. 2000 wurde das Geschäft eröffnet, aus dem Zustand heraus, dass es damals in der Stadt noch kein Geschäft für junges Publikum gab. „Wir haben auf den Wunsch der Stadt reagiert und haben das Geschäft Kernzone genannt, weil es im Kern von Feldbach ist“, erklärt Goldmann. Wie Bürgermeister Josef Ober gerne sagt, hat sich die Bürgergasse in Feldbach zur „längsten Straße der Mode im Südosten Österreichs“ gemausert. Für Goldmann anscheinend kein Nachteil: „Es gibt um einiges mehr Mitbewerb, aber keine Konkurrenz.“

Erlebnishandel kommt

Insgesamt zählt das Modeunternehmen 22 Mitarbeitende. Stefan Goldmann ist mit seinem Management- und IT-Studium sowohl hinter den Kulissen in den Bereichen IT, Buchhaltung, Planung und Marketing als auch am Kunden tätig.

Demnach weiß er auch, dass es heute einen professionellen Online-Auftritt in den sozialen Medien braucht, um erfolgreich zu sein. Gar einen Online-Shop zu eröffnen, plant der Familienbetrieb aber nicht. „Der stationäre Handel hat Zukunft, wenn man klar definiert, wo man seine Stärken hat. Wir sind ein gewachsenes Unternehmen mit viel Erfahrung. Die vierte Generation gibt einen Aktualisierungsschub, das gibt ein gutes Gefühl“, sagt Ewald Goldmann.

In zwei Jahren feiert die Familie Goldmann mit ihrem Modeunternehmen 100-jähriges-Jubiläum. „Dazu ist etwas angedacht“, verraten die Goldmanns. Sie wollen dem Trend eines Erlebnishandels nachkommen: „Man soll nicht nur ins Geschäft gehen, um den Bedarf schnell zu decken, sondern um etwas zu erleben.“