Die „Burger King“-Filiale an der Südtangente in Wolfsberg wird schon bald komplett umgebaut: „Wir investieren einen höheren sechsstelligen Betrag, um unseren Gästen zukünftig ein noch moderneres Restauranterlebnis zu bieten. Zusätzlich wird das Restaurant an das aktuelle internationale Design- und Servicekonzept von ,Burger King‘ angepasst“, verrät Hartmut Graf, Geschäftsführer von „The Eatery Group“, die als Franchisenehmer von „Burger King“ den gesamten österreichischen Markt verantwortet.

Seit Anfang 2017 hat die Bezirksstadt Wolfsberg eine Filiale der amerikanischen Schnellrestaurant-Kette mit 83 Sitzplätzen im Innenraum und weiteren 25 Plätzen auf der Terrasse. Die anstehende Investition bezeichnet Graf, der ein gebürtiger Lavanttaler ist, als „klares und langfristiges Bekenntnis zum Standort und zur Region. Das Restaurant ist seit vielen Jahren ein wichtiger Anlaufpunkt für Gäste aus der Region sowie für Reisende. Wolfsberg ist für uns ein etablierter und erfolgreicher Standort in Kärnten“.

Restaurantmanagerin Kim Wirnsberger mit den beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Nataliya Krobath und Veronika Kaszanyicki (von links) © Bettina Friedl

Die Modernisierungsarbeiten starten am 1. Juli und werden einen Monat andauern. „Um die Arbeiten effizient und zügig durchführen zu können, bleibt das Restaurant vom 1. bis 31. Juli geschlossen.“ Voraussichtlich ab 1. August werden die Gäste im modernisierten Restaurant empfangen: „Wir planen anlässlich der Wiedereröffnung ein Event mit attraktiven Angeboten und Aktionen.“

Der Geschäftsführer zählt die anstehenden Arbeiten auf: Der Gastraum wird komplett überarbeitet und neu möbliert, ein modernes Lichtkonzept installiert, die Fassade saniert und innen sowie außen auf das aktuelle „Burger King“-Design umgestellt. Weiters werden die Bestellterminals im sogenannten „Drive Thru“ digitalisiert und die Werbeelemente rund um das Restaurant erneuert. „Es handelt sich also um eine umfassende Modernisierung des gesamten Standorts“, fasst Graf zusammen.

Auch Kooperationen wurden eingegangen. „Schon im Vorfeld dieser Investition wurden in einer Kooperation mit der OMV E-Schnellladestationen sowie eine MyFlex-Paketstation errichtet, wodurch der Standort für unsere Gäste noch attraktiver wird“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

In der Filiale in Wolfsberg, die täglich von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet hat, sind derzeit 18 Mitarbeiter beschäftigt. „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit Jahren bei uns. Im Zuge der Wiedereröffnung im August freuen wir uns aber über jede Verstärkung“, sagt Graf. Bewerbungen können per E-Mail an RM-WL@whopper.at gesendet werden. Man kann sich aber auch direkt an Restaurantmanagerin Kim Wirnsberger wenden. Die Wolfsbergerin hat 2019 bei „Burger King“ begonnen, heuer im Frühjahr übernahm sie die Leitung des Standortes.