2025 musste das Bundesheer das traditionsreiche Kasernenfest in Feldbach mit tausenden Gästen ersatzlos streichen. Dienstliche Verpflichtungen hatten Vorrang. Viel besprochen wurde das Kasernenfest trotz seiner Absage.

Abstand von Rechtsstreit genommen

Wie berichtet, gab es einen Wickel mit einer südoststeirischen Disco, die zum „Ersatz Kasernenfest“ lud. Davon distanzierte sich das Bundesheer und sprach von einer Täuschung der Gäste und geklauten Sujets. Geworben wurde zunächst mit einem Plakat, das jenem des Bundesheers tatsächlich sehr ähnlich sieht.

Ein Jahr später hat die Aufregung nachgelassen: „Naturgemäß ist das störend, wenn suggeriert wird, dass es ein Fest als Ersatz gibt, es aber nicht abgesprochen ist“, bewertet Kasernenkommandant Günter Rath die Situation. Man habe aber kein Interesse, mit jemandem im Clinch zu sein, weshalb das Bundesheer von einem Rechtsstreit Abstand genommen hat.

200 helfende Hände

Bereits im Vorjahr liebäugelte man damit, das über die Region hinaus beliebte Kasernenfest in Feldbach 2026 wieder veranstalten zu wollen – wohl auch, weil es mit der 60. Auflage ein Jubiläumsfest sein soll. „Als Kind war ich schon mit Mama und Papa beim Kasernenfest und fasziniert davon“, schwelgt Rath in Erinnerungen. Die Freude ist groß, am Samstag, 11. Juli, den vielen (Ehren-)Gästen zu zeigen, dass „das Bundesheer für die Bevölkerung da und keine abgekapselte Institution ist“. Rund 200 Menschen, viele aus dem Kader, dem Heeressportverein und der Artillerie-Traditionskapelle, arbeiten mit. Ein Teil des Erlöses des Kasernenfests dient karitativen Zwecken.

Ab 15.30 Uhr geht eine Leistungsschau über die Bühne, kündigt Martin Jud, Obmann des Unterstützungsvereins, an. Kinder können sich beim Ponyreiten oder Fallschirmspringen austoben. Am Abend spielen vier Bands und zwei DJs auf, bis um Mitternacht das traditionelle Feuerwerk in den Himmel gejagt wird.