„Es braucht keiner eine Wiese bei uns.“ Mit diesem Argument erklärt ein Tieschener Landwirt, warum er seine rund 3600 Quadratmeter große Wiese zu einem Acker umbrach. Dafür bekam er eine Anzeige und eine saftige Strafe von rund 500 Euro – inklusive eines Bescheids, dass er die Blumenwiese wieder herstellen muss. Der Hintergrund: Die Fläche liegt im Europaschutzgebiet Natura 2000, in dem Wiesenumbrüche grundsätzlich nicht erlaubt sind.

Dass er sich damit strafbar macht, sei dem Landwirt nicht bewusst gewesen: „Die Wiese war nirgends gemeldet, nur im Grundbuch. Sonst war sie ein weißer Fleck.“ Ursprünglich wollte er die Fläche verkaufen – aber eben als Acker, weil er dann das Drei- oder sogar Vierfache verlangen könne und eine Wiese auch nicht gebraucht werde: „Ich bin es gewohnt, positiv zu wirtschaften und aus dem Grundstück Erlös zu erzielen“, schiebt er nach. Jetzt heißt es aber, alles auf Anfang und zurück zur Wiese. Was ihm keine Ruhe lässt: „Ich werde nicht der Einzige sein, der eine ebene Wiese umbrechen und verpachten möchte.“

Das Natura-2000-Gebiet im südoststeirischen Hügelland erstreckt sich über die Gemeinden Feldbach, Bad Gleichenberg, Gnas, Kapfenstein, Klöch, St. Anna am Aigen, Tieschen, Straden, Deutsch Goritz und Halbenrain © Screenshot Kleine Zeitung

Fünf bis zehn Verfahren anhängig

Damit hat der Landwirt recht. Wie Alois Maier, interimistischer Leiter der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark, auf Anfrage erklärt, häufen sich Fälle dieser Art. Seit dem vergangenen Jahr würde es öfter vorkommen, dass Landwirte, insbesondere in Straden, St. Anna am Aigen und Tieschen, ohne Anfrage eine geschützte Wiese umbrechen. Derzeit sind fünf bis zehn Verfahren an der BH Südoststeiermark anhängig, bestätigt Maier.

Er geht davon aus, dass einige Landwirte nicht wüssten, dass es sich bei ihrer Wiese um eine geschützte handelt. „Teilweise haben die Landwirte aber mehrfach Schutzgut umgebrochen, die müssten das dann wissen“, betont er. Um herauszufinden, ob die Wiese im Natura-2000-Gebiet liegt, kann ein Blick ins GIS-Steiermark erste Orientierung bieten. Ob Schutzgut vorhanden ist, wird im Zuge eines Vorprüfungsverfahrens durch die Bezirkshauptmannschaft festgestellt. „Wenn der Status ganz hoch ist, dann darf man nicht umbrechen. Wenn kein Schutzgut betroffen ist, dann darf man umbrechen“, erklärt Maier. Es gebe auch Fälle im Graubereich, bei denen man mit Ersatzflächen arbeiten könne.

Die Strafe sei für viele Bauern nicht das Wesentliche, sondern die Tatsache, dass sie die Wiese wieder herstellen müssen. „Die Behörde sagt nach einem Gutachten, welche Maßnahmen zu setzen sind und wie die Wiese zu mähen und zu pflegen ist“, erklärt Maier.

Projekt in Startlöchern

Vonseiten der Landwirtschaftskammer Südoststeiermark könne man das Argument von vielen Bauern, dass man im Bezirk immer weniger Wiesen brauche, weil auch die Rinderwirtschaft weniger werde, zwar verstehen. Dennoch: „Da hat Natura 2000 mehr Gewicht. Da muss man sich an das Gesetz halten“, erklärt Kammersekretär Johann Kaufmann. Das Problem sei, dass viele Landwirte sich vor dem Umbruch nicht bei der Kammer informieren, „denn dann würden wir aufklären, dass das nicht geht und ein strafbarer Tatbestand ist“.

Johann Kaufmann, Sekretär der Landwirtschaftskammer Südoststeiermark, kennt das Problem © Landwirtschaftskammer

Die Landwirtschaftskammer sucht nach einer Lösung, wie man Naturschutzwiesen einer sinnvollen Nutzung zuführen könne. Diesbezüglich steht ein Projekt gemeinsam mit dem Regionalmanagement und dem Naturschutz in den Startlöchern. Dabei soll auch eine Innovation weitergedacht werden: die Pelletierungsanlage in Halbenrain, die aus dem Mähgut von Naturschutzwiesen Heupellets herstellt und die als Futtermittel oder als Einstreu dienen. „Im internationalen Raum haben wir billige Konkurrenz und sind immer im Kostenzwang. Ein Ziel des Projekts wäre, dass man Märkte findet, wo man so etwas unterbringen kann.“