„Matthias fährt schon in Gnas. Er wird gleich da sein“, ruft Bettina Wallner. Als stolze Schwester weist sie Familie, Freunde, Verwandte und Nachbarn an, sich im Spalier in der Hofeinfahrt in Dietersdorf am Gnasbach aufzustellen. Auch die Dorfmusikkapelle geht in Position. Die mehr als 80 Fans erwarten niemand Geringeren als „ihren“ frisch gebackenen Weltmeister: Matthias Wallner, der bei den Hyrox-Weltmeisterschaften in Stockholm Gold holte.

Es bleibt noch Zeit für ein schnelles Foto vor dem großen Weltmeisterplakat, das am Straßenrand mit zwei Österreich-Fahnen die Blicke von neugierigen Autofahrern anzieht. Dann werden noch Klatschstangen aufgeblasen und schon fährt ein silbernes Auto vor. „Das ist er“, ruft eine Frau, und unisono fängt die Menge zu jubeln an. Die Musikkapelle schlägt zum Marsch ein und die Leute klatschen im Takt. Sie schwenken die rot-weiß-roten Fahnen, filmen und fotografieren.

Sehnsüchtig hat der Fanclub „seinen“ Weltmeister erwartet © KLZ / Julia Schuster

Mit einem breiten Strahlen steigt Wallner aus dem Auto aus, streckt sich nach dem verspäteten Flug und der langen Autofahrt und fällt seiner Freundin überglücklich in die Arme. Immer wieder schüttelt er ungläubig den Kopf, nicht fassend, dass so viele Menschen ihn zuhause empfangen. Auch die eine oder andere Freudenträne wischt er sich von der Wange.

Wenn er etwas macht, dann Hardcore

Dass so viele gekommen sind, um ihn zu feiern – obwohl zur selben Zeit das WM-Spiel Österreich gegen Argentinien im Fernsehen gelaufen ist – bedeutet dem 34-Jährigen sehr viel: „Es ist ein Wahnsinn. Aber ich habe damit gerechnet, weil sie mich auch schon überrascht haben, als ich von Amerika heimgekommen bin. Da habe ich bei den adaptiven Crossfit-Weltmeisterschaften in Texas die bronzene Medaille geholt.“

Zurück zuhause ist Wallner erleichtert: „Ich habe mein Ziel erreicht. Meine Taktik, es ruhig und entspannt anzugehen, ist aufgegangen. Dass es für Gold reicht, war eine brutale Herausforderung, weil die Konkurrenz wahnsinnig stark war. Ich war k. o. – ich habe alles rausgeholt aus meinem Körper.“ Wallner ist der erste Österreicher, der im adaptiven Hyrox-Bereich einen Weltmeistertitel nach Hause bringt. „Ich will ein Vorbild für Menschen mit Behinderung sein. Vielleicht gibt es Kleinwüchsige in Österreich, die inspiriert werden.“ Für die WM hat er über vier Monate trainiert – viermal in der Woche für jeweils zwei Stunden, teils schon um sechs Uhr in der Früh.

Seine Familie hat trotz der intensiven Vorbereitung nicht damit gerechnet, dass Wallner mit einem WM-Titel nach Hause kommt. Es passt aber zu ihm, findet seine Schwester Bettina Wallner: „Er ist schon so ein Typ. Wenn Matthias etwas macht, dann macht er es Hardcore.“ Das weiß auch seine langjährige Freundin Anita Pronegg, die sich unglaublich stolz und emotional zeigt: „Ich habe fest daran geglaubt, dass er Weltmeister wird. Ich habe für ihn gebetet.“ Pronegg habe im Vorhinein die Nervosität von Wallner gespürt, er habe sich aber nichts anmerken lassen.

Kraft von seinem Opa

Die Eltern Sieglinde und Hans Wallner sind noch immer sprachlos. Den extremen Ehrgeiz habe der Weltmeister von seinem Opa geerbt. „Jedes Mal, wenn er ein Event hat, fährt er zum Friedhof, zündet beim Opa eine Kerze an und sagt: ‚Gib mir deine Kraft.‘ Mein Vater hat mords Schmalz gehabt“, sagt Papa Hans Wallner. Eine wichtige Rolle spielen auch seine Omas, die den Erfolg ihres Enkerls nicht fassen können: „Mein Gott, das ist so eine große Freude.“

Glückwünsche gibt es auch von der Gemeinde: „Die Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen. So willensstark wie Matthias ist, hat am Sieg kein Weg vorbeigeführt“, freut sich Bürgermeister Reinhold Ebner mit. Im Gemeindeleben ist Wallner als Schlagzeuger in der Dorfmusikkapelle Dietersdorf aktiv, in Ratschendorf steht er als Theaterspieler auf der Bühne. Beruflich ist Wallner im LKH Bad Radkersburg als Koch angestellt. Wie er all das unter einen Hut bringt? Wohl mit derselben Disziplin und Leidenschaft, mit der er auch bei seinen Sportwettkämpfen an den Start geht.