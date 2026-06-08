Nach dem Motto „33 years and still growing“ feierte das Weixelbaumer Familienunternehmen Jungpflanzen Scherr nicht nur ein Jubiläum, sondern insbesondere die Eröffnung seines neuen Firmengebäudes: Wie berichtet, setzte die Familie Scherr vor fast zwei Jahren den Spatenstich zu einem neuen Logistikzentrum mit Bürogebäude und Räumlichkeiten für Mitarbeitende. Dieses wurde kürzlich eröffnet und eingeweiht.

Die Familie feierte mit hunderten Gästen, darunter zahlreiche Ehrengäste wie Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, Nationalratsabgeordnete Agnes Totter oder etwa der Deutsch Goritzer Bürgermeister David Tischler. Letzterer zeigte sich besonders stolz auf solch ein erfolgreiches Unternehmen in seiner Gemeinde: „Jungpflanzen Scherr gehört zu den ‚hidden champions‘, die nicht im Rampenlicht stehen, aber in ihrem Fachgebiet zur absoluten Spitze gehören.“

Ziehen an einem Strang

Die Scherrs waren schon immer Pioniere: Früh setzten sie auf Biomasse, es gab fast kein Jahr ohne Spatenstich. Wachstum sei seit jeher die Unternehmensphilosophie gewesen. Produziert, pikiert und im Büro gearbeitet – in den Anfängen haben Leo und Christa Scherr gemeinsam mit den Eltern alles selbst gemacht. Mittlerweile zählt der Betrieb rund 60 Mitarbeitende. Die junge Generation, Julian und Laura Scherr, ist bereits im Betrieb involviert: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die eine Generation die nächste so ins Boot holt, dafür sind wir dankbar“, sagten Julian und Laura Scherr bei der Eröffnung.

Das sei auch das Erfolgsgeheimnis des Betriebs: „Dass wir als Familie gemeinsam mit unseren Mitarbeitern an einem Strang ziehen und Freude an der Arbeit haben.“