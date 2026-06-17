„Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Schaut in den Spiegel: Wie liegen die Haare? Sind die Nägel sauber?“ Bedacht spricht Paul Burrell, der ehemalige Butler der verstorbenen Queen Elizabeth und Princess Diana, zu den Schülerinnen und Schülern der Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Der 68-jährige Brite ist im großen Speisesaal zu Gast, um ihnen gutes Benehmen, Etikette und Anstand zu vermitteln.

Für Burrell ist es keine Premiere, er besuchte Bad Gleichenberg bereits im Vorjahr, für die 15- und 16-Jährigen aus der ersten Klasse aber sehr wohl. Sie lauschen gespannt den Ratschlägen des Briten – wohl wissend, welch berühmte Persönlichkeit vor ihnen steht. Dabei blicken sie vorsichtig auf sich herunter, streifen ihre Schürzen ab und prüfen ihre Fingernägel.

Richtiges Gehen, Sitzen und Stehen

Wichtig sei auch, wie man einen Raum betritt und verlässt, erklärt Burrell. Damit die Schülerinnen und Schüler das nicht nur in der Theorie hören, organisiert der Butler ein Notizbuch und bittet ein Mädchen zu sich heraus. Mit dem Buch auf dem Kopf soll sie ein paar Schritte nach vorne und wieder zurück gehen. Genau beobachtet Burrell, wie sie einen Schritt vor den anderen setzt. Das Buch bewegt sich keinen Millimeter. „Ich habe die falsche Schülerin ausgewählt, du hast schon Balance, Anmut und Stil“, schmunzelt Burrell.

Auch das richtige Sitzen und Stehen sei gelernt: Frauen sollten ihre Beine beim Sitzen zusammenhalten, Männer ihre Hände beim Stehen seitlich anlegen. Dass das die alte Schule ist, ist Josef Sorger-Pucher, in den Bereichen Betriebspraktikum, Service und Restaurantmanagement an den Tourismusschulen tätig, bewusst: „Wir lehren hier die gehobene Gastro. Uns ist die internationale Perspektive wichtig, insbesondere mit solch einer Koryphäe, die schon im Buckingham Palace gearbeitet hat.“

Lippenstift adé

Zurück in den Kurort: Burrell zieht einen Stuhl von der langen Tafel heraus und setzt sich zu den Schülerinnen und Schülern an den Tisch. „Trägt jemand von den Mädchen einen Lippenstift?“, will er wissen. Wohl aus Schüchternheit meldet sich niemand zu Wort. Dann eben im Trockentraining: Nach dem Trinken sollte man unauffällig mit seinem Daumen den Lippenstift vom Glas entfernen und den Finger bei der Serviette abwischen. „Eine Frau lässt niemals ihren Lippenstiftabdruck am Glas“, mahnt er. Und die Serviette ist übrigens nicht gedacht, um Schweißperlen von der Stirn zu wischen, zeigt Burrell lachend, wie es nicht geht. Stattdessen nimmt er eine Ecke in die Hand und tupft damit vorsichtig die Mundränder ab.

Dann bleibt noch Zeit, dem Butler Fragen zu stellen. „Was ist Ihre schönste Erinnerung mit Prinzessin Diana?“, fragt ein Schüler. „Sie war die schönste Frau in der ganzen Welt. Ich habe einmal wählen dürfen, was sie anzieht“, verrät Burrell. Immer wieder erzählt er, wie viel Glück er gehabt habe, diesen besonderen Beruf ausüben zu dürfen und wie sehr er Prinzessin Diana geliebt habe. Er bläute den Jugendlichen ein, ihre Träume zu verfolgen.

Paul Burrell nahm sich viel Zeit für die Schülerinnen und Schüler und ihre Fragen, bevor er zurück in die Heimat reiste © KLZ / Julia Schuster

Geheimnisse gelüftet

Das Wichtigste, das man als Butler mitbringen sollte, ist Vertrauen, sagt Burrell. Wegen Indiskretion sorgte er in der Vergangenheit aber für Schlagzeilen, insbesondere, als er 2003 seinen Bestseller „Im Dienste meiner Königin“ veröffentlichte. Dass Burrell nicht ganz unumstritten ist, weiß auch die Tourismusschule. Tobias Kropf vom Schüler- und Absolventenverband betont, man wisse, dass er einige Geheimnisse gelüftet habe, aber dies bei seinem Besuch an den Tourismusschulen nicht im Vordergrund stehe.

Genächtigt hat Burrell im Hotel Allmer in Bad Gleichenberg, auch mit Mannerschnitten und Kürbiskernöl habe er sich eingedeckt. Und Schwarzbrot kaufte er bei der Bäckerei Ertl ein. In die Steiermark und speziell nach Bad Gleichenberg möchte er wieder kommen – nicht nur, weil er sich etwas Besonderes für die Tourismusschulen überlegt hat, das er aber noch nicht verraten möchte. „Ich liebe eure Kultur, die Thermen, die Saunen, die Natur und die Ruhe.“