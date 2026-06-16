Eine Portion Caprese – also ein Vorspeisensalat mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl – um 15,90 Euro, gepostet von Marco Ventre, sorgt seit Tagen für hitzige Diskussionen im Netz. Auch im Kleine-Zeitung-Forum entbrannte eine Debatte darüber, wie viel eine solche Speise kosten darf.

„Reine Abzocke“

Viele sehen das Problem weniger im Preis, sondern in der Präsentation. „Bei diesem Preis erwarte ich mir auch eine entsprechende Leistung, die hier ja offensichtlich nicht vorliegt“, meinte ein User. Ein anderer ist sicher, er würde das Essen zurückschicken, wenn es ihm so an den Tisch gebracht würde. „Dann brauchst du dir noch einen Sommergspritzten dazu bestellen, dann bist mit Trinkgeld bei 25 Euro. Reine Abzocke“, ärgert sich ein Leser.

Einige verteidigen den Preis: „3,50€ für Büffelmozzarella + Tomate + Rucola + Oregano + Basilikum + Olivenöl bist du bei einem Materialwert von 3,80 bis 4€. Mit der üblichen 4er-Faustformel somit bei einem Preis von 15,20 bis 16€“, wird im Forum vorgerechnet. „Ein absolut lieblos hingerotzter Teller, wo sich jeder Gastro-Lehrling dafür schämen würde, darf um 16€ definitiv nicht so aussehen. Der Gast ist König, hat es mal geheißen“, sieht es ein weiterer Leser wieder anders.

„Warum bestellt er das, wenn es so teuer ist? Speisekarte und Preise nicht angeschaut? Hinterher jammern bringt nichts. Selber schuld, würde ich sagen.“ Auch ein anderer User hat eine Lösung parat: „Fahrt nach Italien! Komme gerade von dort. Herrliche Speisen und etwa um 25-30% billiger als bei unseren Abzockerwirten!“ „Ich kann das nicht mehr lesen, sorry! Italiens Wirtschaft ist am Ende und steht schlechter als die griechische da. Warum wohl?“, wird gekontert.

Viele nehmen die Aufregung mit Humor. „Um 15,90 Euro fliege ich nach Mallorca“, spottete ein Leser. Ein anderer vermutet gar einen Scherz hinter dem Posting: „Kann es sein, dass die vereinte Neidgenossenschaft da einem Scherz des Herrn Ventre aufgesessen ist? Wenn ja, ist der Spaß gelungen.“