„Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir sind jedenfalls gerüstet“, lacht Anton Cech, Geschäftsführer der Shoppingcity Seiersberg. Tatsächlich könnte jene Shop-Eröffnung, die im Einkaufszentrum im Süden von Graz am Donnerstag gefeiert wird, bisherige Neustarts in den Schatten stellen: Denn an diesem 18. Juni bringt die dänische Drogeriekette „Normal“ ihre nagelneue Geschäftsfläche ins Rollen – offiziell ab 9 Uhr, „aber wir gehen stark davon aus, dass schon Stunden vorher viele Kundinnen und Kunden warten werden“, so Chech.
Endlose Warteschlangen
Tatsächlich ging es bei den jüngsten Eröffnungen von „Normal“ in Wien ziemlich rund: Vor dem neuen Shop in der Mariahilfer Straße in Wien bildete sich etwa im März eine schier endlose Warteschlange – ausgelöst durch eine offenbar gut durchdachte Mischkulanz der Dänen: niedrige Fixpreise, regelmäßig neue Produkte und eine Social-Media-Offensive sprechen vor allem die junge Zielgruppe an.
Zudem sind die Shops des Unternehmens meist wie ein Labyrinth aufgebaut, das Einkaufen soll eine Art unterhaltsame Schatzsuche werden. „Wir halten unser Geschäftsmodell bewusst einfach: geringe Promotionskosten und ein niedriges Marketingbudget“, meinte Normal-Geschäftsführer Jakob Frølich Maarbjerg im Interview mit der Kleinen Zeitung.
„Normal ist die am schnellsten expandierende Drogeriekette in Europa“, weiß Geschäftsführer Cech. Nach drei Shops in Wien starten die Dänen nun am Donnerstag den ersten in der Steiermark – auf 550 Quadratmetern im Obergeschoß der Shoppingcity Seiersberg in der Nähe von Deichmann. Und womöglich erneut mit schier endlosen Warteschlangen.