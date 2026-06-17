„Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber wir sind jedenfalls gerüstet“, lacht Anton Cech, Geschäftsführer der Shoppingcity Seiersberg. Tatsächlich könnte jene Shop-Eröffnung, die im Einkaufszentrum im Süden von Graz am Donnerstag gefeiert wird, bisherige Neustarts in den Schatten stellen: Denn an diesem 18. Juni bringt die dänische Drogeriekette „Normal“ ihre nagelneue Geschäftsfläche ins Rollen – offiziell ab 9 Uhr, „aber wir gehen stark davon aus, dass schon Stunden vorher viele Kundinnen und Kunden warten werden“, so Chech.

Der erste steirische Shop umfasst rund 550 Quadratmeter © Shoppingcity Seiersberg

Endlose Warteschlangen

Tatsächlich ging es bei den jüngsten Eröffnungen von „Normal“ in Wien ziemlich rund: Vor dem neuen Shop in der Mariahilfer Straße in Wien bildete sich etwa im März eine schier endlose Warteschlange – ausgelöst durch eine offenbar gut durchdachte Mischkulanz der Dänen: niedrige Fixpreise, regelmäßig neue Produkte und eine Social-Media-Offensive sprechen vor allem die junge Zielgruppe an.

Normal-Geschäftsführer Jakob Frølich Maarbjerg © Normal

Zudem sind die Shops des Unternehmens meist wie ein Labyrinth aufgebaut, das Einkaufen soll eine Art unterhaltsame Schatzsuche werden. „Wir halten unser Geschäftsmodell bewusst einfach: geringe Promotionskosten und ein niedriges Marketingbudget“, meinte Normal-Geschäftsführer Jakob Frølich Maarbjerg im Interview mit der Kleinen Zeitung.

Die Shoppingcity-Eigentümer Christian Guzy und Martin Klein mit Geschäftsführer Anton Cech (von links) © Shoppingcity Seiersberg/Rasoul Moradi

„Normal ist die am schnellsten expandierende Drogeriekette in Europa“, weiß Geschäftsführer Cech. Nach drei Shops in Wien starten die Dänen nun am Donnerstag den ersten in der Steiermark – auf 550 Quadratmetern im Obergeschoß der Shoppingcity Seiersberg in der Nähe von Deichmann. Und womöglich erneut mit schier endlosen Warteschlangen.