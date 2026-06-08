Wie berichtet, häufen sich in der Südoststeiermark die Fälle, bei denen Landwirte unerlaubt Wiesen im Natura-2000-Gebiet in Ackerflächen umbrechen. Das Argument eines Tieschener Bauern: „Es braucht keiner eine Wiese bei uns.“ Er sei es gewohnt, positiv zu wirtschaften, mit einem Acker könne er einfach mehr verdienen.

Für das Umbrechen seiner geschützten Wiese bekam er eine Strafe von 500 Euro. Denn Wiesenumbrüche sind im Europaschutzgebiet Natura 2000 grundsätzlich nicht erlaubt. Derzeit sind fünf bis zehn Verfahren dieser Art an der BH Südoststeiermark anhängig, bestätigt der interimistische Leiter Alois Maier.

Johann Kaufmann, Kammersekretär in der Südoststeiermark, kennt das Problem, betont aber: „Da muss man sich an das Gesetz halten.“ Die Interessensvertretung suche bereits nach Lösungen, wie man Naturschutzwiesen einer sinnvollen Nutzung zuführen könne. Wurde eine geschützte Wiese einmal umgebaut, sei der Schaden für die Natur enorm, weiß Bernard Wieser vom Verein „Lebende Erde im Vulkanland“.

Höhere Strafen gefordert

Im Kleine-Zeitung-Forum haben sich viele Userinnen und User zu Wort gemeldet. Die Meinungen sind gespalten: Viele finden, dass die Strafe für jene Bauern, die ihre geschützten Wiesen umackern, viel zu niedrig sei. Dazu schreibt „Bluebiru“ etwa: „Nachdem es an die 20 Jahre dauert, bis das Bodenleben wieder intakt ist, müsste man die 500 Euro mal 20 Jahre rechnen.“ User „Jorg“ fordert, alle Förderungen zu streichen.

Das Natura-2000-Gebiet im südoststeirischen Hügelland erstreckt sich über die Gemeinden Feldbach, Bad Gleichenberg, Gnas, Kapfenstein, Klöch, St. Anna am Aigen, Tieschen, Straden, Deutsch Goritz und Halbenrain © Screenshot Kleine Zeitung

Andere können die Aktion des Bauern nachvollziehen, so schreibt „Dr.B.Sonnenfreund“: „In einem Gebiet, wo es kaum noch Rinderwirtschaft gibt, braucht man tatsächlich keine Wiesen.“ Verständnis bringt auch „Imandazu“ auf: „Klar, dass Grundbesitzer sauer sind, wenn durch Naturschutzmaßnahmen Vermögenswerte sinken, auch wenn der Naturwert steigt.“

Auch darüber, ob es sich in diesem Fall um Enteignung handelt, diskutiert die Leserschaft, so meint „Bootsfahrer“: „Verstehe den Frust der Bauern schön langsam. Der Grund gehört ihnen und ein Dritter sagt, was sie damit machen sollen oder dürfen.“

Info hätte erfolgen sollen

Nicht nur im Kleine-Zeitung-Forum, auch auf Facebook haben Leserinnen und Leser debattiert: „Insekten sterben aus, Bienen sterben aus, in Folge sterben auch die Vögel langsam aus. Aber niemand braucht eine Wiese? Ernsthaft???“

Wo sich viele Userinnen und User einig sind: Die Information, dass man im Besitz einer „Natura-2000-Wiese“ ist, hätte zuverlässig erfolgen sollen. Wie Kammersekretär Kaufmann erklärt, hätten Eigentümer bei der Ausweisung keine Information erhalten, dass sie im Besitz einer geschützten Fläche sind: „Viele sind danach draufgekommen, dass ihre Wiese auch dabei ist.“