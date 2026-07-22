Seit Anfang Mai ist es beschlossene Sache: Die Volks- und Mittelschule in Kirchberg an der Raab wird umfassend saniert. Nach vier Jahren intensiver Bemühungen um eine Finanzierung übernimmt das Land Steiermark 50 Prozent der auf rund 15 Millionen Euro geschätzten Kosten. Doch zur geplanten Generalsanierung kam im Gemeinderat Kritik von den Grünen.

Einwände der Gemeinderätinnen Katja Maurer und Julia Fellner bezüglich des Vergabeverfahrens führten dazu, dass eine bereits durchgeführte Vergabe der Planungsleistungen wieder rückgängig gemacht wurde: „Die Planungsleistungen und die begleitende Bauaufsicht gingen ohne Ausschreibung an ein und dasselbe Architekturbüro. Das hätte nicht dem Bundesvergabegesetz entsprochen“, heißt es in einer Aussendung der Grünen. Deshalb habe man dem Vergabeprozess nicht zugestimmt. Man begrüße es, dass ihre Einwände ernst genommen und der weitere Prozess von einem Vergaberechtsspezialisten begleitet werde, heißt es in der Grünen-Aussendung weiter.

Auf Nachfrage beim Land, welchen Richtlinien man bei der Vergabe von Planungsleistungen für Schulsanierungen folgen muss, verweist man auf das Bundesvergabegesetz, betont jedoch, den konkreten Fall in Kirchberg nicht zu kennen. Dass Vergaberechtspezialisten bei Bauvorhaben dieser Größe hinzugezogen wird, sei üblich, erläutert Harald Grießer, Leiter der Abteilung 17, Landes- und Regionalentwicklung.

Hitzeschutz fehlt

Die Grünen kritisieren außerdem, dass ein Hitzeschutz in der aktuellen Planung der Volks- und Mittelschule fehlen würde. So sei laut Maurer in einer im Zuge der Generalsanierung in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie unter anderem der Bereich „Thermische Sanierung“ gestrichen worden.

Die Gemeinderätinnen Katja Maurer und Julia Fellner von den Grünen fordern, dass „thermische Maßnahmen” in das Bauvorhaben aufgenommen werden © Grüne Steiermark

Auch ihr Antrag, verbindliche Hitzeschutzmaßnahmen bei der Planung der Volks- und Mittelschulen zu implementieren, wurde mit einer Mehrheit im Gemeinderat abgelehnt: „Kinder und Pädagoginnen brauchen Räume, in denen Lernen und Arbeiten auch an heißen Tagen gut möglich ist. Dass dieses Ziel nicht verbindlich festgeschrieben wurde, ist für uns nicht nachvollziehbar.“ Trotz all der Kritik räumt Maurer jedoch ein: „Von der Gemeinde ist schon ein Bestreben da, falls Restgelder vorhanden sind, eine thermische Sanierung durchzuführen.“

ÖVP-Bürgermeister Helmut Ofner wollte das Vergabeverfahren und auch das Hickhack rund um den Hitzeschutz nicht kommentieren.