Wenn es nach den Eltern von Athena Breitenhuber gegangen wäre, hätte sie Medizin studiert und wäre Ärztin geworden. Die Klagenfurterin hat sich aber nach der Matura am Ursulinen-Gymnasium für das Studium der Rechtswissenschaften entschieden und ist aus diesem Grund in die Bundeshauptstadt gezogen. „Ich habe von Tag eins an gewusst, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe“, erzählt die Juristin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Ihre Familie hat sie auf dem Weg unterstützt und begleitet.

In Wien absolvierte die heute 30-Jährige auch einen Teil ihres verpflichtenden Gerichtspraktikums, den anderen Teil in ihrer Heimatstadt Klagenfurt. Beim St. Veiter Rechtsanwalt Paul Wolf und in weiterer Folge in jener von Julia Kusternigg und Reif & Partner in Villach hat Breitenhuber ihre Ausbildung gemacht. Jetzt wurde die Klagenfurterin vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer für Kärnten, Bernhard Fink, feierlich als Rechtsanwältin angelobt.

Start als selbstständige Rechtsanwältin

Am 1. September startet Athena Breitenhuber als selbständige Rechtsanwältin in St. Veit an der Glan und eröffnet in Kooperation mit ihrer Ausbildungskanzlei Reif & Partner in der Gerichtsstraße 8 eine eigene Kanzlei. Für Reif & Partner ist es nach Graz, Wien, Villach, Feldbach, Kapfenberg und Mürzzuschlag die siebente Kanzleistelle in Österreich.

Spezialisiert ist die 30-Jährige unter anderem auf Ärztehaftpflicht und Patientenrecht, Baurecht, Jagdrecht, Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht sowie Zivilrecht. Durch Breitenhuber wird der Frauenanteil in St. Veit/Glan auf immerhin 31 Prozent erhöht (vier Rechtsanwältinnen und neun Rechtsanwälte). Im Vergleich dazu beträgt der Anteil der Rechtsanwältinnen in ganz Kärnten nur 22 Prozent.