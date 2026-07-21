Hannes Hubel vereint Welten, die von Grund auf wenig miteinander zu tun haben. Einmal überquerte er erfolgreich die Ziellinie des Ironmans in Klagenfurt, einmal jene des Triathlonklassikers in Roth. Täglich schreitet er durch die Glastüre in der Domgasse 4, dem Eingang seiner Trafik.

Wer dort in einer Schlange landet und warten muss, hat Glück. So bleibt Zeit, die braunen Holzmöbel zu bewundern, die aus dem Jahr 1896 stammen. Das Baujahr der massiven Holzschränke markiert auch das Gründungsjahr der Trafik. „Das wissen wir, weil man es an den Bauteilen der Uhr erkennt“, sagt Hannes Hubel voller Stolz. Seit drei Jahren führt er die älteste Trafik der Stadt. Ein Job, der ihm quasi in die Wiege gelegt wurde.

Trafik ist ein Familienbetrieb

Der 31-Jährige kennt das Trafikantenleben. Mama Maria durfte aufgrund ihrer Sehschwäche im Jahr 1991 die Trafik am alten Hauptbahnhof, die vor dem Umbau direkt am Bahnsteig 1 beheimatet war, übernehmen. Nach dem Umbau übersiedelte die Familie auf den Busbahnhof, später in die Innenstadt. Nachdem Maria Hubel eine Krebserkrankung zu schaffen machte, griff Papa Günther ans Ruder. Nun führt Hannes Hubel den Betrieb in zweiter Generation in die Zukunft.

Dieser hat sich verändert, erzählt der Lavanttaler. Tabakwaren finden zwar weiterhin reißenden Absatz, doch es braucht Alleinstellungsmerkmale, mit denen man eine Stammkundschaft entwickelt. Deshalb spezialisierte sich Hubel auf Zigarren – von der kleinen Einsteigerzigarre bis zum Liebhaberprodukt im dreistelligen Eurobereich bietet sein Humidor alles, was diese Welt hergibt. Rund 300 Kundinnen und Kunden dürfen Hubel und seine drei Mitarbeiter auch deshalb täglich begrüßen.

Ein Ort für alle Gesellschaftsschichten

Trafiken sind aber weit mehr als das. Sie sind ein Ort des Zusammenkommens. „Das haben wir in der Covid-Zeit gemerkt, als die Menschen zu uns kamen, um sich über die Lage zu informieren“, erzählt Hubel. Vom Obdachlosen bis zum Bankdirektor – alle treffen sich in seiner Trafik, teilen dort ihre Sorgen, Ängste und Probleme. „Wir sind ein Stimmungsbarometer der Gesellschaft.“ Das wird sich auch nicht ändern, glaubt er

Hubel möchte sein Geschäft weiterentwickeln. Die Zukunft gehört „New-Generation-Products“ sowie Hanfprodukten, ist er sich sicher.