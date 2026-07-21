Diese Pop-up-Flächen gleich um die Ecke, die Anton Tropper im Advent 2025 zusätzlich bespielte, haben ihn auf den Gusto nach mehr gebracht. „Ja, das war ein Versuchsballon. Und der ist hoch geflogen“, resümiert er schmunzelnd und zufrieden. Also macht der Betreiber des Delikatessengeschäfts „Nussbaumer“ eine fixe Erweiterung daraus: Die Stammflächen in der Paradeisgasse bleiben, zusätzlich aber ziehen Nussbaumer-Delikatessen nun auch bei den versuchsweise etablierten Flächen in der Murgasse ein – die zu Kastner&Öhler gehören. Wie genau Käse, Trüffel sowie andere Schmankerln aufgeteilt werden und ob man die Stammflächen künftig gastronomisch nutzt, wird den Sommer über entschieden.

2024 übergab Josef Sorger (links) den „Nussbaumer“ an Anton Tropper © KLZ / Michael Saria

Zurich zog ein

Sie hat ihren Sitz in Zürich, heißt aber Zurich Insurance Group – mag die Versicherung also auch international gesehen die Ü-Stricherl verloren haben, in Graz hat sie soeben etwas dazugewonnen: mehr Raum am Joanneumring. Im markanten Haus an der Ecke zur Raubergasse war das Zurich-Team ja schon zuvor im vierten Stock daheim, nun hat man zusätzlich die hellen Räume im Parterre übernommen, die zuletzt einem Zustelldienst gehörten. Hier fungiert man auch als Kfz-Zulassungsstelle.