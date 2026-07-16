Haben Sie wirklich so sehr gefehlt in Graz? Schon seit mehr als 30 Jahren serviert etwa Tribeka sehr gute, frisch getoastete Bagels mit unterschiedlichen Füllungen zu Franzbrötchen, Kaffee & Co.; und und auch die Bäckereien Sorger und Martin Auer haben das Kringelgebäck in ganz guten Ausführungen in der Vitrine – und doch hat es offenbar eine Lücke gegeben, die das kleine Lokal „Paddy‘s“ direkt neben dem Reformhaus Martin in der Grazer Sporgasse jetzt gefüllt hat.

Das Zauberwort heißt „New York Style“, nämlich frisch gebacken, knusprig und viel simpler gefüllt, typischerweise mit einer nicht zu kleinen Menge von schön fettem Cream Cheese. Im Big Apple gehört das Gebäck, das von polnischen Juden in die USA gebracht wurde, vor allem in Verbindung mit Coffee-to-go zu den beliebtesten Arten, sich ein schnelles Frühstück am Weg zur Arbeit einzuverleiben.

Hauptsächlich zum Mitnehmen

Bei der „To-Go“-Ideologie setzt auch Paddy‘s an: Geöffnet ist man zwar erst ab 9 Uhr, aber Essen und Getränke sind ganz klar zum Mitnehmen gedacht, auch wenn es ein paar Sitzplätze drinnen gibt.

Wählen kann man zwischen klassischen Bagels in vier Sorten („plain“, „brezel“, „everything“ und „cinnamon raisin“), die pur jeweils drei Euro kosten. Um 2,5 Euro gibt‘s Frischkäse (Sorten: natur, Trüffel, Schnittlauch, Walnuss-Rosinen-Honig, alle wahlweise auch vegan) dazu – all das kann man auch zum Mitnehmen für Zuhause einpacken lassen. Oder man wählt die Signature Bagels mit etwas mehr Füllung – ganz typisch amerikanisch von Peanut Butter Jelly (Erdnussbutter und Marmelade um 6,50 Euro) bis Pastrami (11 Euro).

Typisch New York

Wir probieren etwas auch sehr New-York-Typisches, nämlich „Salmon“ (10 Euro), also mit Räucherlachs und Dill-Frischkäse gefüllt. Der Bagel ist wirklich schön knusprig und frisch, die Füllung gefällt uns auch – vor allem die Extras mit Kapern und frischen roten Zwiebeln. Auch der „Vegetarian“ (8 Euro) kommt gut an: Gefüllt ist er mit Tofu von guter Qualität, dazu ein bisschen Cheddar, frische Tomaten und etwas „Chili Crisp“, bei dem man ein bisschen mutiger hätte sein können.

Kaffee gibt‘s zu einem fairen Preis (2,50 Euro für einen Espresso und 3,50 Euro für einen kleinen Cappuccino), aber leider nur in Wegwerfbechern, auch wenn man im Lokal bleibt. Fast alles wird auch in geeister Variante angeboten. Und auch der allgemeine Fitnessboom hat Einzug gehalten – um 1 Euro bekommt man einen Shot Kreatin in sein Getränk, ein Proteinshake (5 Euro) findet sich außerdem auch auf der Karte.

Das einzige Dessert auf der Karte, nämlich ein klassischer NY Banana Pudding (4 Euro), mussten wir auch unbedingt probieren – die lässt sich wiederum nicht mit dem Fitnessboom verbinden, es handelt sich um eine sehr cremige und üppige Angelegenheit aus Vanillepudding, Bananenstücken und Keksstücken mit viel Schlagobers, auch das im Plastik serviert.

Viel weniger hektisch als in New York City

Fazit: Sehr gute Bagels und freundliche Atmosphäre (viiiel weniger hektisch als in NYC!) – nur die Wegwerf-Mentalität der Amis hätte man nicht 1:1 nachmachen müssen. Auch die derzeitigen Öffnungszeiten lassen noch Luft nach oben, geöffnet ist derzeit am Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 16 und Samstag von 10 bis 16 Uhr – das Geschäft befindet sich aber noch in der Soft-Opening-Phase.