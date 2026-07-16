Im Restaurant des Hotels „Fuchs und Hase“ in Rosegg bestellt seit einer Woche der Gast ganz ohne Kellnerinnen und Kellner. Auf einem Kiosk-Terminal werden Speisen und Getränke ausgewählt und bezahlt. Gegen Vorlage des Bons gibt es einen Pager, der piepst, sobald das Essen fertig ist. Dann wird die Bestellung an der Ausgabe abgeholt. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Hotelier und Gastronom Shahin Nejad.

Das System ist dem Self-Check-in des Hotels nachempfunden. Grund für den Schritt ist der Personalmangel. Ein Restaurant den ganzen Tag zu besetzen, sei zudem kostenintensiv. Die Automatisierung soll Abläufe vereinfachen. Bei Bedarf werde das Team aber verstärkt.

Die Speisen und Getränke werden am Terminal bestellt und bezahlt © KK/Privat

Neues Konzept nach mehreren Enttäuschungen

Mit dem neuen Konzept betreibt Nejad das Restaurant wieder selbst. Seit der Eröffnung 2022 gab es mehrere Pächterwechsel. Der Eigentümer versuchte auch, die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Nach einigen „Enttäuschungen“ nimmt der 56-Jährige das Zepter nun selbst in die Hand.

Eine klassische Buschenschenke ist das Lokal nicht, da die Produkte nicht selbst erzeugt werden. Saft kommt dennoch vom Bauern im Ort, Kartoffeln von der anderen Seite der Drau, der Wein aus Kärnten. Auf der kleinen Karte stehen Brettljause und Brote mit Aufstrichen, aber auch Schweinsbraten, Cevapcici und „der beste Kartoffelsalat“ sind auf der Karte zu finden. Zahlreiche Gäste haben das Angebot in der ersten Woche bereits ausgiebig getestet.

Nejad hat persische Wurzeln und zog 2022 mit Frau und Kindern aus Wien nach Kärnten, „damit der Nachwuchs im Grünen aufwachsen kann“. Als er den jahrelang leerstehenden Drauhof damals sah, war es trotz des schlechten Zustands „Liebe auf den ersten Blick“. Rund drei Millionen Euro flossen in den Umbau zum Hotel mit 90 Betten. Die „Buschenschenke Plus“ bietet Platz für 100 Gäste im Gastraum und -garten. Geöffnet ist täglich außer Dienstag von 12 bis 21 Uhr.