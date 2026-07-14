Kaum sind in seiner nagelneuen Filiale in der Grazer Schmiedgasse die ersten Buttertopfenecken „verputzt“, lässt Martin Auer den nächsten Umbau vom Stapel: Nun wird die Filiale auf dem Hauptplatz auf Vordermann gebracht, ab September soll sie in neuem Glanz strahlen. Damit Stammkunden und Bimaussteiger bis dahin nicht auf dem Trockenen sitzen, werden in einem Kiosk vor der Baustelle Kaffee, Salzstangerln und mehr angeboten.

Während der Bauarbeiten bis September steht Kunden ein Kiosk zur Verfügung © Saria

Fitnesscenter von Evo

Auch auf dem Grazer Tummelplatz wird derzeit ordentlich in die Hände gespuckt, wobei Bagger und neue verlegte Leitungen zur städtischen Baustelle gehören, an deren Ende der Platz bekanntlich ein „Freiluft-Wohnzimmer“ sein soll. Ein Teil des Hoooruck-Kommandos gilt aber auch dem Eckgebäude zur Bürgergasse hin: Wie berichtet, wird in der ehemaligen Bankfiliale, in der es sich zuletzt das Einrichtungsunternehmen „BoConcept“ wohnlich gemacht hatte, ein Fitnessstudio der Wiener Firma „Evo“ eröffnet. Nun gibt man auf Plakaten auch den Starttermin bekannt: Ab September wird man auf 642 Quadratmetern trainieren können.

Ecke Tummelplatz/Bürgergasse: Hier wird das Evo-Fitnesscenter eröffnet © Saria

Schon am 15. Juli indes erfolgt auf dem Jakominiplatz ein Neustart: „Panther Gaming“ ist in die ehemalige Burgerista-Filiale gleich gegenüber von McDonald‘s eingezogen und eröffnet dort ein Spielcasino.