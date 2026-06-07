An diesem Punkt scheitert Martin Auer, man muss es so knallhart formulieren. Das mit dem Bändigen will ihm nicht gelingen. Nicht bei den Haaren, die der Grazer Bäcker und Unternehmer während des Gesprächs immer wieder hinter seine Ohren zu stecken versucht – und erst recht nicht bei seinen kreativen Gedanken und hochfliegenden Plänen. Das habe aber auch sein Gutes, lacht Auer. „Ich war da blauäugig. Hätte ich gewusst, was da auf mich und uns zukommt, dann hätte ich es wohl nie in Betracht gezogen.“ Hat er aber. Nun, nach Verzögerungen, ist es so weit: Die erste Martin-Auer-Filiale in New York startet in Kürze. 285 Lafayette Street, Manhattan.

„Im August“, verrät er der Kleinen Zeitung. Läuft alles nach Plan, soll es konkret der 12. August sein, das habe man intern so fixiert. Nach einigen Verzögerungen. „Die Leute werden sich gedacht haben: Ja, ja, wir glauben es erst, wenn es so weit ist“, lacht der 55-Jährige. Tatsächlich wollte er schon vor einem Jahr im Big Apple in den USA starten, musste dann aber doch in den sauren Apfel beißen. Vor lauter Bürokratie? „Schon, es waren irrsinnig viele Behördenwege notwendig. Aber dafür waren sie auf den Ämtern stets enorm bemüht und wahnsinnig schnell.“ Auch die Tatsache, dass hinter dem betreffenden Haus – in dem einst ja auch Starmusiker David Bowie lebte – knapp zehn Eigentümer stehen, machte so manche Entscheidungsfindung nicht einfacher.

Dieser fünf Meter lange Holztisch, in Pöllau angefertigt, wird das zentrale Stück in der New Yorker Filiale © Saria

Nur ein Brot, „das wirklich Weltklasse ist“

Forget it! Also Schwamm drüber. Im August serviert er nun auch den New Yorkern steirisches Brot – genauer gesagt ein Brot. „Wir haben genau ein spezielles Produkt, das wirklich Weltklasse ist! Und das wollen wir nach New York bringen: 100 Prozent Bio-Sauerteig-Roggenbrot, hefefrei, vegan, wenig Gluten“, hatte Auer im Dezember 2024 der Kleinen Zeitung verraten. Daher auch der Name „Rye“ für die Filiale, also Roggen. Und dieses Brot wird vor den Augen der Kundinnen und Kunden in einer Schaubäckerei zubereitet, dazu wird‘s auf Wunsch verschiedene Aufstriche geben. Dargeboten auf einem fünf Meter langen Holztisch, den Auer in Pöllau anfertigen ließ.

Graz und mehr

Zurück zu den kreativen Gedanken und nach Graz: Denn auch in seiner Heimat tischt Auer Neues auf. So wird derzeit die Filiale im „Grazerhof“ in der Schmiedgasse umgebaut und voraussichtlich am 16. Juni neu eröffnet. Dieses Café werde „sehr hell sein, mit viel Stein und Edelstahl“, so Auer, der ausdrücklich die Arbeit von befreundeten Grafikern, der Architektin und seiner Mitarbeiter lobt. Hell werde auch jener Schriftzug leuchten, der direkt in der Fassade in der Schmiedgasse eingelassen wird – das hat sich Auer in Wien abgeschaut.

Dazwischen lässt er ebenfalls nach einem Umbau noch die neue Filiale in Leibnitz vom Stapel. Und hat für danach auch schon wieder hochfliegende Pläne: „Ja, wir machen uns Gedanken über einen sinnvollen Ausbau unseres Ateliers.“ Die gleichnamige Zentrale in Graz-St. Peter, zugleich transparente Produktionsstätte und Café, wurde 2021 um knapp 24 Millionen Euro errichtet – stößt nun aber an seine Kapazitätsgrenzen.