Nur eine vergessene Schuljause vom Sacré Coeur entfernt, wurden vor Kurzem gleich zwei neue Lokale in Graz eröffnet: „Das Müller“ an der Adresse Felix-Dahn-Platz 12 sowie das „Café Ivy“ in der Schörgelgasse 34. An beiden Standorten sollen Gäste nicht nur kulinarisch verwöhnt werden, sondern zudem sowohl Alltagsstress als auch Hitze ein wenig vergessen können.

Am Felix-Dahn-Platz sind dafür Wolfgang Müller und sein Sohn Alexander verantwortlich. Wo vor Jahren schon ein uriges Gasthaus zum Verweilen einlud, hat nun das Vater-Sohn-Gespann eine renovierte Liegenschaft übernommen – und dort ihre Kaffebar und Jausenstation, die sie einst in der Münzgrabenstraße servierten, erheblich erweitert: mit Frühstück, Tagestellern und verschiedenen (auch gekühlten) Kaffeespezialitäten. Was nicht auf der Karte steht: den Blick in den kleinen, ruhigen Park vom Gastgarten aus gibts gratis dazu. „Das Müller“ ist täglich außer sonntags ab 7 Uhr offen.

Einst Standort eines urigen Gasthauses, steht nun auch „Flavoured Coffee“ auf der Karte © Saria

Ivy heißt Efeu

Nur zwei Minuten davon entfernt ist erst vor Kurzem ebenfalls der Vorhang hochgegangen: Das „Café Ivy“ wurde eröffnet. Der Name leitet sich vom englischen Wort für Efeu ab, „wobei wir nachträglich draufgekommen sind, dass es nicht stimmt“, lacht Christian Schlager. Denn es zeigte sich, dass der grüne Fassadenkletterer kein Efeu ist, sondern wilder Wein. Halb so wild, es zählen ohnehin die inneren Werte: Im Fall des neuen Lokals handelt es sich unter anderem um gefüllte Craigel-Varianten („Nicht ganz Croissant, nicht ganz Bagel“), Sandwiches, Mittagsteller und Salate – sowie um einen Innenhof-Gastgarten, der gerade hergerichtet wird.. Derzeit sind die Türen montags bis freitags ebenfalls ab 7 Uhr offen, „wir werden künftig aber eher erst um 8 Uhr früh starten und dafür abends länger offen haben“, so Christian Schlager, der gemeinsam mit Tatjana Nicht auch das Restaurant „Meat.art“ in der Wiener Straße betreibt.