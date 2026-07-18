„Wer hat Lust, mein gut eingeführtes Geschäft zu übernehmen?“: Mit diesen Worten ging im Vorjahr die Besitzerin jenes Geschäfts in der Grazer Färbergasse an die Öffentlichkeit, das sich gerade bei Hobbybäckern und so mancher passionierten Patissière großer Beliebtheit erfreute – der Shop „Dekor für die Torte“. Knapp ein Jahr später haben nun die Nachfolger losgelegt – und es bleibt in jeder Hinsicht süß: Denn im schmalen Geschäft gleich neben der „Eisperle“ werden nun „Shiroko Sweets“ angeboten. Also süß gefüllte Becher, vom Dubai Style bis zur veganen Schokolade.

Färbergasse: Rechts die „Eisperle“, gleich links daneben das neue Geschäft „Shiroko Sweets“ © Saria

Billa-Supermarkt schließt

Indes liest man seit Kurzem in der Annenstraße „Wir danken Ihnen für Ihre Treue.“ Tatsächlich wird der Billa-Supermarkt in der Nähe des Annenhofkinos und gleich neben der Roseggerhaus-Haltestelle mit 31. Juli geschlossen. Kunden verweist man auf die weiterhin geöffneten Billa-Filialen in der Annenstraße 65, in der Röselmühlgasse 12 und am Lendplatz 36.