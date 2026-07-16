Bis heute prangt der „Hubert Auer“-Schriftzug über dem Eingangsportal, obwohl diese Filiale der Grazer Bäckerei vor mittlerweile sechs Jahren geschlossen wurde. Nun aber lebt dieser markante Eckstandort in der Leonhardstraße 20, in dem einst auch die legendäre Konditorei „Preinsack“ daheim war, zur Selbstbedienung neu auf – wobei das fortan nicht auf Kaffee und Kipferln gemünzt ist, sondern auf Kuverts und Karton.

Denn nach Jahren des Stillstands wird hier in der Nähe der Kunstuni eine SB-Postfiliale errichtet, bestätigt Markus Leitgeb der Kleinen Zeitung angesichts der soeben gestarteten Bauarbeiten. „Mit immerhin rund 700 Abholfächern“, so der Post-Sprecher, der mit der Eröffnung der neuen Filiale Ende 2026 rechnet.

Jahrelang war die Hoffnung auf einen Neustart eine Einbahnstraße, nun aber … © Saria

„Rund um die Uhr“ boomt

Somit befeuert dieser Standort einen Trend: Wie berichtet, boomen auch in Graz derartige Rund-um-die-Uhr-Stationen. „Entsprechend setzt die Post ihre Offensive an Poststellen fort und evaluiert sowie erweitert das Angebot laufend“, hieß es. Voilà!