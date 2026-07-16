An der Ecke Lendkai und Stegergasse im Grazer Lendviertel steht man derzeit vor verschlossenen Türen. Und das liegt nicht nur daran, dass die Betreiber des „Caylend“ derzeit und bis 22. Juli eine kleine Sommerurlaubs-Pause machen: „Ein schöner Lebensabschnitt geht zu Ende“, heißt es auf einem Aushang im Fenster. Mit dem 13. September wird das Lokal nämlich schließen.

Zwölf Jahre ist es her, dass der Burgenländer Peter Wölfer und seine Partnerin Simone Maringer ein Stück Karibik nach Graz gebracht haben – nach Wanderjahren in der Karibik (das „Cay“ kommt von den Cayman Islands) enterten sie damals das Ecklokal gleich hinter dem Grazer Kunsthaus. Hier überzeugten mit einem kulinarischen Crossover aus fruchtig-exotischer Küche und steirischen Zutaten – und das auf hohem Niveau: Im „Gault & Millau“ wurde man zuletzt mit zwei Hauben und 14 Punkten bewertet, im Falstaff mit 91 Punkten und drei Gabeln.

Aushang mit traurigem Inhalt im „Caylend“ © KLZ

Trotzdem ist damit Mitte September Schluss, Gutscheine werden nicht mehr verkauft, offene Gutscheine können aber eben ab 23. Juli noch eingelöst werden. Gründe für die Schließung gaben Wölfer und Maringer nicht bekannt, aber eines ist ihnen noch wichtig ihren Gästen gegenüber zu betonen: „Wir möchten uns für eure vielen Besuche und eure Treue der letzten zwölf Jahre ganz herzlich bedanken, ihr habt uns mit vielen neuen Freundschaften und wundervollen Erinnerungen bereichert.“