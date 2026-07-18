Dramatische Szenen haben sich Samstagmittag in Velden am Wörthersee abgespielt: Ein Auto ist in den vollen Gastgarten eines Cafés im Ortszentrum gekracht.

Schwer geschockte Augenzeugen berichten davon, dass mehrere Personen verletzt wurden. Mittlerweile sind die Einsatzkräfte, Polizeistreifen und darunter mehrere Rettungsautos vor Ort. Zudem ist ein Rettungshubschrauber des ÖAMTC auf der nahen Wiese gelandet.

Das Café ist direkt neben der Volksbank-Filiale, rund 100 Meter vom Casino Velden entfernt. Der Gastgarten war zum Zeitpunkt des Unfalls voller Besucher. Die Polizei hat mittlerweile einen Sichtschutz aufgebaut, um die Opfer vor den Blicken von Passanten zu schützen.

Nach ersten, noch unbestätigten Informationen, sollen sieben Personen verletzt sein. Wie schwer, ist noch nicht klar. Offenbar dürfte die Autolenkerin aufgrund eines medizinischen Notfalls die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren haben und in den Gastgarten gefahren sein.

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