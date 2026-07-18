Er ist völlig unerschrocken, tummelt sich mit den Touristen im Meer und spielt mit ihnen sogar Wasserball: Die Rede ist von Oliver – diesen Namen haben die Badenden einem Delfin gegeben, der in Maslenica auf Hvar für Aufsehen sorgt.

Oliver wurde erstmals im Mai 2021 als Kalb gemeinsam mit seiner Mutter im Velebit-Kanal dokumentiert. Aufmerksamkeit erhielt er später, als Forscher feststellten, dass sich ein Seil um seinen Schwanzansatz gewickelt hatte. Trotz mehrerer Rettungsversuche konnte der Große Tümmler nicht befreit werden. Aufnahmen von Juni 2026 zeigten jedoch, dass „Oliver“ das Seil inzwischen verloren hat. Schon damals wurde Oliver zum Social-Media-Star, weil er sich Menschen näherte und teilweise sogar körperlichen Kontakt zuließ.

So auch jetzt auf der Insel Hvar: Er schwimmt direkt auf die Menschen zu, schnappt sich den Ball und spielt ihn munter hin und her – zur hellen Begeisterung der Strandbesucher.

Experten warnen

Doch auf der Plattform kosmo warnen Experten zur Vorsicht: Ein solches Verhalten bedeute keineswegs, dass das Tier zahm sei. Im Gegenteil – die Annäherung wilder Tiere an Menschen berge Risiken für beide Seiten, vor allem dann, wenn der Delfin beginnt, Badegäste oder Boote mit Futter oder Spiel zu verknüpfen. „So charmant die Szenen auch wirken mögen – Oliver ist kein dressiertes Zirkustier, sondern ein kräftiges Meeressäugetier, das jederzeit unberechenbar reagieren kann. Selbst ein gutmütiger Delfin ist körperlich so stark, dass er einen Schwimmer mit einem unbedachten Flossenschlag ernsthaft verletzen könnte“, heißt es.

50 Meter Abstand

Das kroatische Institut Plavi svijet, das sich dem Schutz und der Erforschung von Delfinen widmet, empfiehlt einen Mindestabstand von 50 Metern zu den Tieren – es sei denn, sie nähern sich von sich aus. Delfine sollten weder verfolgt noch berührt, gefüttert oder zum gemeinsamen Schwimmen animiert werden.