Über Eigenantrag wurde über das Bestattungsunternehmen Kriegl KG, das in der Gabelsbergerstraße 14 seinen Firmensitz hat, ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das geben die Kreditschutzverbände via Aussendungen bekannt.

Das Unternehmen selbst wurde erst im März des Vorjahres gegründet und bietet als einziges privates Bestattungsinstitut in der Kärntner Landeshauptstadt alles rund um das Thema Beerdigung an, also von der Abholung des Leichnams bis zur Beisetzung – Trauerrede, Blumenschmuck inklusive.

Spärlicher Eigenertrag

Jetzt allerdings beschäftigt sich das Konkursgericht mit dem Unternehmen. Die Höhe der Passiva wird laut Vermögensverzeichnis derzeit mit rund 172.200 Euro angeführt. Der Eigenantrag ist sehr spärlich. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen. Als Ursache werden laut Insolvenzantrag Malversationen des Geschäftsführers. angegeben. Das Unternehmen ist bereits geschlossen.

Etwaige Gläubigerforderungen im Verfahren können bis zum 31. August 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Konrad Burger-Scheidlin, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 14. September 2026 statt.