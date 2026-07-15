Über die Lage lässt sich nicht klagen: Nahe der Strandpromenade in Krumpendorf, zwischen Wörthersee und Waldarena, errichtete eine Ebenthaler Firma vor drei Jahren ein Appartement-Hotel mit mehr als 30 Zimmern. Gäste wurden dort allerdings nie empfangen. Stattdessen plagen die Eigentümergesellschaft My Stars Projektmanagement GmbH seit geraumer Zeit finanzielle Sorgen. Seit zwei Jahren ruhen daher nicht nur die Arbeiten an dem Komplex, der bis heute unvollendet ist, auch eine Zwangsversteigerung wurde inzwischen bewilligt.

Mindestgebot vier Millionen

Am Mittwoch war es so weit: Interessenten konnten am Bezirksgericht Klagenfurt ihre Gebote abgeben, das geringste lag bei etwa vier Millionen Euro. Das ist deutlich weniger als der von einer Gerichtssachverständigen ermittelte Verkehrswert von 5,3 Millionen Euro. Dennoch fand sich an diesem Tag niemand, der mitbieten wollte. Daran änderten auch die wiederholten Nachfragen der Richterin in Richtung der Zuschauerreihen, in denen ungefähr eine Handvoll Personen Platz genommen hatte, nichts. Prominente Namen, die im Vorfeld Interesse bekundet hatten, erschienen letztlich nicht.

Betrieben wurde die Zwangsversteigerung von der Salzburger Sparkasse, die im Vorjahr mit der Erste Bank fusioniert ist. Es ging um eine offene Forderung von einer Million Euro. Nach dem gescheiterten Versteigerungstermin stehen der Bank nun zwei Möglichkeiten offen: Sie kann einen neuen Termin beantragen oder versuchen, die Immobilie am freien Markt zu verkaufen. Welche Option sie wählen wird, blieb zunächst offen.

Unabhängig davon hat ein zweiter Gläubiger vor rund zwei Wochen einen Konkursantrag gegen die My Stars Projektmanagement GmbH eingebracht. Über diesen wurde jedoch noch nicht entschieden.