Damit hatten die Urlauber wohl nicht gerechnet: In der Gegend von Kaštela in Kroatien haben mehrere Bisse einer Meeresschildkröte zu Verletzungen bei Badegästen geführt, die teils genäht werden mussten. Augenzeugen und Berichte von Dalmacija Danas sowie Portal.hr bestätigen Angriffe durch eine Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta). Die Vorfälle ereigneten sich in Kaštel Lukšić, das Tier bewegte sich offenbar zwischen den Stränden Poštanski und Šulavi.

Laut „Dalmacija Danas“ war die Situation vor Ort ziemlich dramatisch. Einer der Leser beschrieb, wie eine Schildkröte seine Mutter in den Oberschenkel biss und nicht losließ, bis sie anfing, auf das Tier einzuschlagen, um sich zu befreien. Die Folge war ein großer, kreisförmiger Bluterguss, und die Betroffene musste den Rettungsdienst um Hilfe bitten. Einige Schwimmer sollen schwerwiegendere Folgen erlitten haben, ihre Wunden mussten genäht werden.

Sehr kräftiger Kiefer

Meeresschildkröten haben keine Zähne, aber einen sehr kräftigen Kiefer. Obwohl solche Vorfälle in der Adria äußerst selten sind, kann der Kiefer einer Unechten Karettschildkröte, der zum Zerkleinern von Schalentieren dient, schwere Gewebeverletzungen und tiefe Wunden verursachen. Es wird empfohlen, im Falle eines Bisses die Wunde sofort mit sauberem Wasser zu spülen und aufgrund des Infektionsrisikos unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die genaueren Hintergründe, was die Schildkröte zu dem Verhalten bewogen hatte, sind unklar. Bisse von Meeresschildkröten sind äußert selten. Experten gehen davon aus, dass sich die Tiere in solchen Fällen bedrängt fühlten oder Angst hatten.