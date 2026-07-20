Man hört sie nicht und sieht sie kaum. Potamon fluviatile, die gemeine Süßwasserkrabbe (Bild), ist wieder im Gardasee anzutreffen. Wer beim Wassersport mit dem Boot oder dem SUP über den See gleitet, hat sie unter sich. Wer abends am Ufer einen „Sprizz“ genießt, könnte ihnen unter dem Tisch begegnen. Potamon fluviatile ist zurück im Gardasee. Diese Nachricht rüttelte Anfang Juli die Naturschützer und Biologen in Norditalien auf. Wie wenige andere Tiere reagieren Flusskrabben überaus empfindlich auf Pestizide, Schwermetalle oder auch Sauerstoffmangel. Ihre Existenz gilt als Nachweis für ein funktionierendes Ökosystem.

„Nach Jahren der Abwesenheit besiedelt die Flusskrabbe wieder die Gewässer des Gardasees“, sagt Paolo Zanollo vom WWF Bergamo-Brescia. Die Rückkehr sei „ein konkretes Signal dafür, dass die Natur uns immer noch überraschen kann, wenn die Umwelt respektiert und geschützt wird“. Taucher der WWF-Gruppe Bergamo-Brescia entdeckten die Krustentiere jüngst am Ostufer des Gardasees, als sie auf der Suche nach invasiven Arten waren. Potamon fluviatile ist geschützt und wird in der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als „potenziell gefährdet“ gelistet. Der WWF dokumentierte die Entdeckung mit Fotos und Videoaufnahmen. Auch Jungtiere wurden gesichtet. Das deutet darauf hin, dass sich stabile Populationen gebildet haben könnten.

Flusskrabbenbestand ging immer weiter zurück

Im Laufe des 20. Jahrhunderts ging die in Mittel- und Süditalien verbreitete Art immer weiter zurück. In vielen Gebieten Norditaliens war die Flusskrabbe bereits verschwunden. Die Gründe: Wasserverschmutzung, Zerstörung von Lebensräumen, die Veränderung von Wasserläufen sowie illegale Fischerei. Das Flusskrabben-Fleisch gilt als Delikatesse. „Die Rückkehr der Flusskrabbe in den Gardasee ist ein Zeichen der Hoffnung. Wenn die Natur beginnt, sich ihre Räume zurückzuholen, bedeutet das, dass ihr Schutz möglich ist“, erklärte Zanollo. Bestände wurden am Ostufer in der Region Veneto gesichtet.

Auf zahlreichen Videos und Fotos des WWF sieht man Exemplare, die sich zwischen Steinen und Vegetation bewegen. Im Gegensatz zu anderen Krabbenarten, die ihre Eier oder Larven im Salzwasser ablegen, verbringt Potamon fluviatile sein gesamtes Leben im Süßwasser. In ihren Kiemenhöhlen kann die Flusskrabbe aber Feuchtigkeit speichern und deshalb auch längere Zeit an Land verbringen und in nahegelegenen Wiesen oder Wäldern auf Nahrungssuche gehen.

Flusskrabben regulieren Wandermuschelbestand

Die Taucher des WWF machten bei ihren Expeditionen im Gardasee außerdem eine recht kuriose Entdeckung. Scheinbar ernährt sich die gemeine Flusskrabbe von Wandermuscheln, die wegen ihrer auffälligen Musterung auch Zebramuscheln genannt werden. Dreissena polymorpha ist eine im Gardasee gebietsfremde Art, die in den 1980er-Jahren nach Italien gelangte und sich explosionsartig im Gardasee verbreitete. Die Flusskrabben ernähren sich von der Wandermuschel und tragen zu einer natürlichen Kontrolle ihrer weiteren Ausbreitung bei.

Der WWF rief dazu auf, die Tiere zu respektieren. „Es ist strengstens verboten, sie zu fangen oder zu stören“, heißt es in einem entsprechenden Appell. Wer Exemplare in der Region des Gardasees sichtet, sei gebeten, diese dem WWF oder den zuständigen Behörden mit Fotos oder Videos zu melden, ohne die Tiere aus ihrem Lebensraum zu entnehmen. „Die Krabbe zu schützen bedeutet, das gesamte Ökosystem des Gardasees zu verteidigen“, so die Experten.

Anderswo verschwinden Arten: Laut WWF-Erhebung sind drei Heuschreckenarten am Tiroler Inn nicht mehr nachweisbar gewesen. Nur noch an der Ötztaler Ache sollen die drei Arten der Wildfluss-Heuschrecken vorkommen. Gefordert wird erneut mehr Gewässerschutz.