Hatte die zweite Junihälfte heuer eine schweißtreibende Kostprobe davon gegeben, was der Sommer hierzulande mittlerweile an Temperaturen zustandebringen kann, ist einen Monat später von der Hitze nichts mehr zu sehen. Der eher trübe Wochenbeginn hat es in der Steiermark noch auf Höchstwerte von 25 Grad gebracht, in den kommenden Tagen werden mehrere Störfronten weitere Abkühlung ins Land bringen.

Schon am Dienstag verläuft das Wetter recht regnerisch mit Maximaltemperaturen von 21 Grad in Norden und 23 Grad im Süden. „Vor allem im Bereich des oberen Murtals, im Wechselgebiet und an der Koralpe ist auch mit Gewittern zu rechnen“, sagt Marlies Kriegler von der Geosphere Steiermark. Am Dienstagmorgen werden die Temperaturen nicht über 10 (Gröbming) bis 16 Grad (Graz) liegen.

Stabileres Wetter hält nur einen Tag an

Etwas stabiler dürfte es am Mittwoch werden, mit Höchstwerten von 22 Grad im Ennstal und 25 Grad in der Südsteiermark. Doch die nächste Störungszone bahnt sich da bereits ihren Weg in Richtung der Steiermark. „Der Donnerstag wird Regenschauer bringen, die am Nachmittag auch auf den Süden des Landes übergreifen“, sagt Kriegler. 20 Grad im Norden und 23 bis 24 Grad im Süden sind dann das höchste der Gefühle.

Trockener und etwas wärmer wird es am Freitag und am Samstag zugehen, die Werte steigen leicht auf 24 bis 27 Grad. „Aber für den Sonntag erwarten wir schon wieder die nächste Kaltfront“, sagt die Meteorologin. Abermals ziehen Regenschauer übers Land. Die Niederschläge fallen aber eher kleinräumig und werden nach Erwartung der Wetterexperten nicht ausreichen, um die teils massiven Regendefizite des bisherigen Jahres auszugleichen.

Der bisherige Juli war instabil, aber wärmer als üblich

Auch wenn es nach den Hitzewochen im Juni so erscheinen mag: Zu kühl verlaufen ist der bisherige Juli übrigens keineswegs. In Graz brachten es die ersten 19 Tage des Monats laut Geosphere-Aufzeichnungen um satte 2,6 Grad Celsius über den für diesen Zeitraum typischen Temperaturschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Auch in Zeltweg waren es 2 Grad mehr als üblich. Nimmt man den Zeitraum 1961 bis 1990 als Vergleich, als sich der Klimawandel in noch deutlich geringerem Ausmaß niedergeschlagen hatte, so ist der bisherige Juli heuer sogar um 4,2 Grad (Graz) bzw. 3,6 Grad (Zeltweg) wärmer ausgefallen.

Die Regenmengen dagegen lassen auch im aktuellen Monat keine wirkliche Besserung erkennen. Das Wetter verlief trocken, die Niederschlagsdefizite reichen mit Stand Montag von 27 (Bad Gleichenberg) bis 62 (Irdning) bzw. sogar 73 Prozent (Zeltweg).