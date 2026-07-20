Herzlichen Glückwunsch! Kronprinz Haakon von Norwegen feiert am Montag seinen 53. Geburtstag. Der künftige König ist eines der wichtigsten Aushängeschilder der skandinavischen Monarchien. Der Palast veröffentlicht anlässlich seines Ehrentages ein neues Foto von Haakon. „Herzlichen Glückwunsch an Seine Königliche Hoheit Kronprinz Haakon, der heute 53 wird! 🎂🥳“, schreiben sie zu dem Schnappschuss.

Norwegische Royals: Skandale, Krankheit und ein Neustart

Hinter dem Kronprinzen liegen schwierige Monate. Das norwegische Königshaus musste nach der Festnahme und Verurteilung von Marius Borg Høiby, dem ältesten Sohn von Ehefrau Mette-Marit (52), einen massiven Imageschaden verkraften. In den letzten Wochen mussten vor allem seine Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) mehr Verantwortung übernehmen und ihn bei öffentlichen Terminen unterstützen.

Zudem kämpfte Mette-Marit gegen ihre schwere Erkrankung. Sie machte 2018 öffentlich, dass sie an Lungenfibrose erkrankt ist. Ende 2025 wurde klar, dass die künftige Monarchin bald eine Spenderlunge benötigt und es sehr ernst um ihren Gesundheitszustand steht. Anfang Juni wurde die 52-Jährige erfolgreich operiert, derzeit erholt sie sich von den Strapazen.

Immer an ihrer Seite ist Ehemann Haakon, er gilt als ihre größte Stütze. Nach dem geglückten Eingriff können die beiden endlich einen Neustart wagen. Gefeiert und angestoßen wird wohl nur im kleinsten Kreise. Seit der OP weicht Haakon nur selten von Mette-Marits Seite.

Das Paar, das sich 2001 das Ja-Wort gegeben hat, feiert in diesem Jahr seine silberne Hochzeit. Eigentlich wollten sie diesen Anlass gebührend feiern, doch alle Pläne wurden aufgrund von Mette-Marits Genesung vorerst auf Eis gelegt.