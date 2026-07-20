An den Stränden Bumbište und Centinera in Medulin in Kroatien gilt ein Badeverbot, teilte die Gemeinde Medulin mit. Durch einen Rohrbruch, entstanden bei Bauarbeiten am Abfluss Bumbište, gelangt Abwasser ins Meer. Obwohl die Wasseranalysen am Strand Centinera keine Auffälligkeiten ergaben, bleibe das Baden bis zur vollständigen Behebung des Lecks an beiden Stränden verboten. Zur Warnung wurde eine rote Flagge gehisst.

Die Gemeinde Medulin habe diese Maßnahme vorsorglich zum Schutz von Badegästen und Urlaubern eingeführt, hieß es in einer Stellungnahme, bei der auch betont wurde, dass sie nicht der Auftraggeber für den Bau des neuen Bumbište-Auslasses und der Kläranlage gewesen seien. Die Wasserwerke „Vodovod Pula-Labin“, seien für den entstandenen Schaden und auch für die Sanierung und die Beseitigung des Problems verantwortlich. Man teile und verstehe die Bedenken der Anrainer und Touristen, habe derzeit aber keine neuen Informationen darüber, wie die Sanierungsarbeiten voranschreiten würden.

Anzeige erstattet

Man zeigte sich aber darüber besorgt, dass die Behebung offenbar nicht mit der nötigen Dringlichkeit angegangen werde. Daher habe Bürgermeister Ivan Kirac bereits bei der staatlichen Aufsichtsbehörde, der Hafenbehörde und bei „Vodovod Pula-Labin“ interveniert: „Ich fordere die umgehende Ergreifung aller gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen. Gleichzeitig wird wegen des begründeten Verdachts einer Umweltstraftat Strafanzeige erstattet und eine Untersuchung vor Ort beantragt, um die Umstände des Vorfalls und die mögliche Verantwortung der Beteiligten zu klären.“

Bleiben geschlossen

Obwohl die Ergebnisse der Meeresanalyse am Strand von Centinera eine zufriedenstellende Wasserqualität ergaben und somit der Empfehlung des Istrischen Instituts für öffentliche Gesundheit entsprechen, bleiben die Strände vorerst geschlossen, da das Leck noch nicht vollständig geschlossen wurde. Die Probenahme und Analyse des Meerwassers werden daher fortgesetzt. Erst danach werde die Gemeinde über die Wiedereröffnung der Strände entschieden.