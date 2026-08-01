Diese Gnaserin nähte 1900 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

Maria Weiß aus Wörth bei Gnas näht an manchen Tagen 20 therapeutische Herzkissen. Ihre ehrenamtliche Arbeit spendet Brustkrebspatientinnen Trost und Hoffnung.

Die Nähmaschine von Maria Weiß steht auf dem Küchentisch. Daneben liegt ein Stapel blau geblümter, herzförmig zugeschnittener Baumwollstoffe. Die 75-Jährige nimmt sich ein Stoffstück, legt es auf die Stichplatte und lässt die Nadel der Nähmaschine darüberrattern. Wenige Minuten später ist der Stoff in Form genäht und abgesteppt. Schnell stopft Weiß die noch leere Hülle mit weicher Füllwatte aus und bringt ein Zettelchen mit einem aufmunternden Spruch und guten Wünschen an. Sie näht therapeutische Herzkissen – an manchen Tagen bis zu 20.

„Wenn ich viel Zeit habe, nähe ich den ganzen Tag, natürlich mit Pausen dazwischen. Der Nacken verspannt sonst und ich habe auch noch einige andere Hobbys“, erzählt die gebürtige Gnaserin, während sie mit dem Nähen eines zweiten Kissens beginnt. Weiß macht aber damit weit mehr, als einfach nur kleine Kissen in Herzform anzufertigen: Sie näht Trostspender und Schmerzlinderer für Frauen, die gegen Brustkrebs kämpfen und gerade eine Operation am Standort Feldbach des LKH Oststeiermark hinter sich gebracht haben.

Kleine Trostspender

„Die Freude darüber ist jedes Mal groß und viele Patientinnen fragen, wer sie genäht hat. Oft wird dann das Kissen von allen im Zimmer bewundert und es entsteht ein schöner Moment der Verbundenheit“, erzählt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegein Silvia Tropper, die in Feldbach auf der interdisziplinären gynäkologischen und chirurgischen Station arbeitet.

Damit begonnen hat Weiß im Jahr 2012. Sogar an den genauen Tag kann sich die rüstige Pensionistin noch erinnern: „Es war der 16. Juli. Ich habe einen Aufruf in der Kleinen Zeitung gesehen, der Freiwillige suchte, die therapeutische Herzkissen für krebskranke Frauen nähen wollen.“ Da Weiß früher in einer Stickerei gearbeitet hatte, gerne nähte und genügend Stoffe zu Hause hatte, war für sie sofort klar, dass sie mithelfen möchte. „Tatsächlich war ich die Einzige, die sich gemeldet hat“, erinnert sie sich.

1 / 6 Seit 2012 näht Maria Weiß fast täglich therapeutische Herzkissen © KLZ / Ramona Lenz

Ein Anruf genügt

Anfangs brachte sie die fertigen Herzkissen auch noch persönlich ins Krankenhaus. Während der Corona-Pandemie änderte sich das jedoch. Seither holt Tropper alle fünf bis sechs Wochen rund 20 bis 25 der Kissen in Wörth bei Gnas ab. „Silvia ruft mich an, wenn sie auf der Station keine mehr im Schrank haben. Sie kommt meist noch am gleichen Tag vorbei, deshalb habe ich immer einen kleinen Vorrat für alle Fälle“, erzählt sie lächelnd.

© KLZ / Ramona Lenz Einige fertig genähte Herzkissen hat Maria Weiß immer auf Vorrat

Verarbeitet werden nur Baumwollstoffe, die bei 60 Grad waschbar sind. „Hygiene spielt eine wichtige Rolle. Das Füllmaterial, das ich verwende, ist auch für Allergiker geeignet“, betont Weiß. Besonders dankbar ist sie über Stoffspenden: „Viele bringen mir schöne Stoffe von gut erhaltener Bettwäsche, aber auch Stoffreste von Hobbynäherinnen kann ich gut verwenden.“

1953 Herzkissen in 14 Jahren

In den mittlerweile 14 Jahren hat Weiß damit für den von Ärztin Karoline Zwetti initiierten „Verein Herzkissen“ schon stolze 1953 therapeutische Kissen genäht. Wenn sie an den Herzkissen arbeitet, sei sie in Gedanken auch oft bei den Frauen, die ihre Handarbeit irgendwann erhalten. „Ich versuche ihnen durch die Kissen positive Kraft zu schicken und wünsche mir für sie, dass alles gut geht“, sagt Weiß. Berührende Begegnungen mit Brustkrebspatientinnen, die eines ihrer handgefertigten Kissen erhalten haben, sind es auch, die sie täglich motivieren. „Ich bin 75 Jahre. Ewig werde ich es also nicht mehr machen können, aber sicher solange ich kann. Schön wäre aber trotzdem, wenn sich weitere Freiwillige finden würden.“

Dass ihr dieses Ehrenamt so wichtig ist, habe auch einen persönlichen Grund, denn mit 35 Jahren erkrankte sie selbst an Krebs. „Ich bin dankbar, dass ich überlebt habe und noch etwas tun und zurückgeben kann. Wahrscheinlich ist dadurch meine soziale Ader auch so stark geworden.“ Neben ihrer Arbeit für den „Verein Herzkissen“ engagiert sich Weiß nämlich auch für die Seniorengruppe Baumgarten.