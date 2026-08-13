Nach vier Jahren hört Sabine Hebenstreit aus Haselbach (Gemeinde Kapfenstein) mit der Direktvermarktung ihrer Fleischprodukte auf.

Erst vor vier Jahren eröffnete die Landwirtin Sabine Hebenstreit ihren Hofladen „Hebenstreit“ in Haselbach (Gemeinde Kapfenstein). Neben ihren eigenen Produkten wie Frischfleisch, Wurstwaren, Geselchtes und Aufstrichen verkaufte sie dort auch Käse, Säfte und eingelegtes Gemüse von anderen regionalen Produzenten.

Mit dem Direktverkauf ist jedoch seit Kurzem Schluss: „Wir verändern uns. Leider ist es uns nicht mehr möglich, den Verkauf in der bisherigen Form aufrechtzuerhalten. Deshalb stellen wir den Direktverkauf ein“, ist nun auf einem Zettel an der gläsernen Hofladentür für Kundinnen und Kunden zu lesen.

Steigende Kosten und wirtschaftlicher Druck

Geöffnet ist derzeit noch der Selbstbedienungsladen, dort gibt es noch wenige Stücke Schweinebraten, Hauswurst oder Geselchtes: „Es ist aber ein Auslaufmodell. Für die Direktvermarktung schlachten wir nicht mehr“, sagt Hebenstreit. Auch regionale Buschenschenken beliefert sie künftig nicht mehr mit ihren Fleischprodukten.

Die Entscheidung, den Ab-Hof-Verkauf aufzugeben, sei ihr nicht leicht gefallen. „Für unsere Kunden tut es mir sehr leid. Das war für uns eine große Wertschätzung“, sagt sie dankbar. Doch die allgemein bekannten Herausforderungen, wie steigende Produktionskosten und schwierige Marktbedingungen, hätten ihr Übriges getan. „Beim Eurogast kostet das Karree netto 3,99 Euro. Das geht sich für uns nicht aus“, sagt die Landwirtin.

1 / 2 Im Jahr 2022 eröffnete Sabine Hebenstreit den Hofladen in Haselbach © KLZ / Ramona Lenz

Sie habe auch den Eindruck, dass die Wertigkeit und Wertschätzung regionaler Lebensmittel etwas verloren gegangen sei. „Letztendlich entscheidet der Konsument. Er ist angehalten, Produkte aus Österreich und der Region zu kaufen.“ Gleichzeitig sei ihr aber auch die wirtschaftliche Situation, in der sich viele Menschen derzeit befinden, bewusst: „Es ist aber keine Anklage, wir sind dankbar für unsere Kundinnen und Kunden. Es war unsere Entscheidung, die Direktvermarktung aufzugeben. Die hohe Arbeitsintensität ist auch ein Grund“, so Hebenstreit.

Zukunft mit Fragezeichen für die Schweinemast

Schließlich führt die Familie Hebenstreit neben dem Schweinemastbetrieb und der Direktvermarktung noch einen Legehennenbetrieb und verarbeitet Soja zu Tierfutter. „Mit den beiden Betrieben inklusive Schweinemast war die Arbeitsintensität sehr hoch“, so Hebenstreit. Für die Fleischverarbeitung habe man deshalb auch einen Fleischer gesucht – allerdings ohne Erfolg. Hinzu komme ein deutlicher Umsatzrückgang. „Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir 20 bis 25 Prozent weniger Umsatz“, erklärt Hebenstreit.

© Alexander Danner Johann Hebenstreit (r.) und Bernhard Monschein (l.) verarbeiten unter dem Firmennamen „MH Agrarhandel“ Soja zu Tierfutter

Das Aus der Direktvermarktung bedeutet jedoch nicht das Ende des Schweinemastbetriebs. Allerdings sieht Hebenstreit, die den Betrieb 2007 gemeinsam mit ihrem Ehemann Johann von ihren Schwiegereltern übernommen hat, langfristig große Herausforderungen auf sich zukommen. „Bis 2035 kommt eine Welle an Investitionen für das Tierwohl auf uns zu. Wir wollen den Betrieb solange es geht weitermachen, aber wie sollen wir das schaffen, wenn wir gleichzeitig mit Produzenten aus dem Ausland konkurrieren? Es braucht ein Umdenken vieler“, sagt Hebenstreit.