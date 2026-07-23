Hannes Gaisch-Faustmann

Stv. Ressortleiter Wirtschaft

Geboren 1970 in Graz, ab 1989 erste journalistische Arbeiten, bis 1993 bei der steirischen Tageszeitung „Neue Zeit“ und ab 1994 Redakteur der „Kleinen Zeitung“. Hier zunächst in der Kriminalberichterstattung, danach im Steiermark-Ressort unter anderem für Verkehrsthemen verantwortlich. Nebenberuflich Studium der Fächer Geschichte und Volkswirtschaft in Graz und Hagen (Abschluss 2005) sowie Politische Kommunikation in Krems (2009). Seit 2012 im Wirtschaftsressort, im selben Jahr vom Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ als steirischer „Lokaljournalist des Jahres“ ausgezeichnet. Schwerpunkte: Handel, Handwerk, Industrie, Unternehmen und die Menschen dahinter, Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften.