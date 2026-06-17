Letztlich hieß es für alle: Einmal tief durchatmen, bitte. Der Start in die Fußball-Weltmeisterschaft nach 28 Jahren ist Österreich geglückt – und so oft hat der ÖFB bei Weltmeisterschaften bisher nicht mit zwei Toren Differenz gewonnen. Das 3:1 über Jordanien war hart erkämpft, alles andere als Schonkost – aber danach fragt die Tabelle nicht. Und in der stehen bei Österreich nun drei Punkte. „Uns hat das auch Nerven gekostet“, seufzte da auch Teamchef Ralf Rangnick. „Es war extrem schwierig. Jordanien hat uns das Leben richtig schwer gemacht“, analysierte er, und fand dafür auch die WM selbst als Erklärung. „Man merkt, dass das hier eine andere Anspannung ist, eine andere Energie bei einer WM. Daher auch ein Kompliment, wie die Mannschaft den Ausgleich und das aberkannte Tor weggesteckt hat.“

Ein (mit-)entscheidender Faktor dafür, dass sich Österreich selbst noch aus der schwierigen Situation nach dem Ausgleich befreit hat, war Marko Arnautovic. Zunächst traf er zum vermeintlichen 2:1, das nach einem Handspiel von Stefan Posch aberkannt wurde, dann war er beim Eigentor von Al-Arab mittendrin statt nur dabei und schließlich setzte er mit dem Elfer zum 3:1-Endstand den Schlusspunkt. Und damit ist der 37-Jährige nun auch der älteste WM-Torschütze, den Österreich je hatte. „Das hört sich nicht so gut an, ältester Torschütze bei einer WM zu sein. Ich bin aber glücklich über das Tor, das Wichtigste ist aber die Mannschaft. Rekorde sind mir egal, das habe ich schon oft gesagt. Ich will einfach alles geben beim letzten Turnier mit dieser Mannschaft.“ Natürlich habe man zu Beginn Nervosität gemerkt, „es ist das erste WM-Spiel, da muss man reinkommen.“ Und dann meinte er mit Augenzwinkern: „Es war unglaublich hier, schon als wir gestern das erste Mal ins Stadion gekommen sind. Heute war umso schöner, meine erste WM, meine Familie auf der Tribüne – und dann das Tor und der Sieg. Guten Morgen an alle Österreicher! Danke, dass ihr uns unterstützt habt.“

Teamchef Rangnick gab zu, dass er Jordanien stark erwartet habe, aber: „Sie haben noch einen Tick stärker gespielt als erwartet.“ Aber auch die Wechsel zur Pause hätten geholfen, auch „wenn wir über das gesamte Spiel gesehen einige Fingerzeige bekommen haben. Aber wir haben verdient gewonnen, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war.“ Worum es jetzt geht? „Jetzt müssen wir gut regenerieren. Wir haben gesehen, welche Qualität Argentinien hat und müssen schauen, wer bei uns an Bord ist.“ Denn Stefan Posch wurde nach einem Zusammenstoß am Feld behandelt, „es besteht die Gefahr, dass er sich etwas am Kiefer getan hat“, sagte Rangnick.

Der „Dosenöffner“, wie man so schön sagt, war in diesem Spiel ein Steirer: Romano Schmid sorgte mit einem Traumtor aus 21,6 Metern ins Kreuzeck für die Führung – und war damit nach Ivica Vastic der zweite Spieler, der bei einer WM und einer EM getroffen hat. „Das ist noch nicht so vielen gelungen, da bin ich schon stolz drauf. Ich bin richtig glücklich, dass wir das gewonnen haben, weil es kurzzeitig schon ein schwieriges Spiel war. Ich glaube, das hat man uns auch angemerkt. Jordanien hat uns viel den Ball überlassen und auf Konter gelauert.“ Und dann blickte Schmid schon voraus, auf das Spiel gegen Argentinien und gegen sein großes Idol Lionel Messi: „Er hat heute drei Tore geschossen, ich freue mich trotzdem, gegen mein – zusammen mit Mario Götze – Idol spielen zu dürfen. Wir haben ein, zwei Mal schon gezeigt, dass wir kicken können, das müssen wir nur öfter abrufen. Dann wird das ein spannendes, richtig cooles Spiel für Österreich.“

Wichtig und beeindruckend: Österreich hat sich selbst aus einer misslichen Lage befreit, dagegengehalten. „Wir haben Mentalität gezeigt, nie aufgegeben. Es tut richtig gut, mit drei Punkten in die WM zu starten“, meinte „Dauerläufer“ Konrad Laimer, der als Rechtsaußen begonnen und als linker Außenbahnspieler aufgehört hatte. Und er hatte auch Lob für Jordanien: „Wir hätten es öfter ruhiger und besser spielen können, aber der Gegner hat es auch gut gemacht und es war schwer, durchzukommen. Am Ende haben wir es besser gemacht.“ Und Kapitän David Alaba brachte es auf den Punkt: „Es ist da eine sehr große Erleichterung, wir wollten das erste Spiel für uns entscheiden und unbedingt erfolgreich sein. Das ist uns gelungen. Wir haben ein wenig nervös gewirkt in manchen Phasen, aber ich denke, das ist normal.“ Sein wenig überraschendes und auch vor dem WM-Auftakt bekanntes Fazit: „Es gibt keine leichten Gegner.“ Logisch, dass er Lob für seinen „Bro“ Marko Arnautovic hatte: „Wir wissen, wie wichtig Marko für uns ist. Er hat gezeigt, dass er den Unterschied machen kann, was er für ein Weltklassespieler ist.“ Fazit: „Das nächste Spiel wird auch nicht leichter!“