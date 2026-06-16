Nach 28 Jahren kehrt Österreichs Fußball-Nationalteam der Herren wieder auf die große WM-Bühne zurück. In den USA, Mexiko und Kanada soll es weiter gehen als 1998 in Frankreich, als nach zwei 1:1 gegen Kamerun sowie Chile und einem 1:2 gegen Italien bereits nach der Vorrunde Schluss war. Den Grundstein dafür will Ralf Rangnicks Team am Mittwoch (ab 6 Uhr im Liveticker) gegen Jordanien legen. Danach folgen noch die Spiele gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien (22. Juni, 19 Uhr) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr). Wo wird die Reise des ÖFB-Teams hingehen, was glauben Sie?

Wird Österreich Weltmeister?

Achim Zeileis, Professor für Mathematik an der Universität Innsbruck, entwickelte zusammen mit Kollegen der TU Dortmund, aus München und aus Molde in Norwegen ein Modell, das schon vor Turnierbeginn möglichst exakt bestimmt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für jede teilnehmende Nation ist, zu gewinnen. Dabei kam heraus: „Österreich hat etwa nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,7 Prozent, Weltmeister zu werden“, sagt er. Das wiederum liege daran, dass die ÖFB-Elf bei den 100.000 Simulationen relativ oft als Gruppenzweiter im Sechzehntelfinale auf Spanien traf. „Und da sage ich ehrlich: Sollte das auch in der Realität so sein und Österreich dann Spanien bezwingen, ist mir die Prognose wurscht.“ Bei den Buchmachern liegt Österreich mit Quoten zwischen 80.0 und 151.0 im Mittelfeld.

Wer wird Österreichs erfolgreichster Torschütze bei dieser WM?

Marko Arnautovic, Österreichs Rekordtorschütze, erzielte in seinen sieben WM-Qualifikationspielen acht Tore. Damit war er Nummer zwei in der Torschützenliste hinter Norwegens Erling Haaland (16 Tore). Sechs davon gelangen ihm gegen San Marino, zwei gegen Zypern. Hinter Arnautovic folgten in der Quali Michael Gregoritsch (4), Marcel Sabitzer (3) und Konrad Laimer bzw. Stefan Posch (je 2).